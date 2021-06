Moda e architettura, il distretto di Prato in mostra alla Biennale di Venezia

2' di lettura

Alla Biennale di Architettura 2021 di Venezia, in corso fino al 21 novembre ai Giardini e all'Arsenale, c’è anche un tassello qualificato del distretto tessile di Prato. Si tratta di due aziende, il produttore di tessuti Manteco e il produttore di filati Lanificio dell'Olivo, che hanno contribuito alla realizzazione di progetti artistici focalizzati sui valori della sostenibilità e dell'innovazione, particolarmente importanti nel mondo della moda.

Come nasce un tessuto riciclato

Manteco, che fa capo alla famiglia Mantellassi ed è specializzata nel riciclo di fibre tessili, ha decorato il soffitto del padiglione Italia, nella sezione dedicata a Prato, con il suo prodotto di punta, il tessuto di lana riciclata MWool di alta qualità, oggi utilizzato da grandi marchi internazionali del lusso. L'azienda ha messo in mostra a Venezia le varie fasi di creazione di questo tessuto, riproducendo i colori della bandiera italiana per rappresentare il Paese in cui esso è nato.

Loading...

Si parte da tonnellate di maglie pre e post-consumo che, dopo aver superato test chimici e fisici, vengono divise per colore e per composizione, per poi essere riciclate meccanicamente senza sostanze chimiche, così da ottenere la nuova fibra di lana MWool. La fibra è resa durevole attraverso un processo brevettato, il Durability Treatment.

Modello di business innovativo

I nuovi colori vengono creati senza utilizzare tinture e sostanze chimiche, solo mescolando le diverse fibre in percentuale tramite il processo Recype. I tessuti realizzati con MWool - garantisce l'azienda - impattano -75% sulle emissioni di CO2, -83% sul consumo di acqua e -58% sull'utilizzo di energia. «Le contaminazioni di idee e innovazione fra la moda e l'architettura sono sempre più importanti – afferma Matteo Mantellassi, ceo di Manteco - ed è per noi un orgoglio essere presenti con MWool in luoghi che rappresentano la storia, la bellezza e la cultura proprio come Manteco, portando un modello di business innovativo e sostenibile».

Il cotone sostenibile e certificato

L'azienda Lanificio dell'Olivo, che fa capo a Ethica Global Investments (Egi), ha fornito invece il filato per realizzare la corteccia dell'albero che è il cuore di Mat.Res, imponente installazione presente alla mostra internazionale. «La corteccia dell'albero, metafora della vita resiliente e delle sue molteplici essenze, è realizzata con il nostro filato Biotape, un cotone biologico, morbido, versatile, di facile lavorabilità, sostenibile e certificato - spiega Fabio Campana, ceo di Lanificio dell'Olivo -. Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto dei designer Giovanni Conti, Martina Motta e Patrizio Terzi del dipartimento di Design del Politecnico di Milano - aggiunge - soprattutto perché siamo in sintonia con le istanze e i valori che il progetto comunica».