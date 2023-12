Haworth Lifestyle Design e Ralph Lauren Home: accordo strategico per l’espansione del business

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cresce il business nel mondo dell’arredamento legato ai brand della moda per il gruppo Haworth Lifestyle Design, la holding a guida italiana di proprietà del gruppo americano Haworth che comprende all’interno del proprio portafoglio marchi come Poltrona Frau, Cappellini, Cassina, JANUS et Cie, Luminaire, Ceccotti, Karakter, Luxury Living Group, Interni, Zanotta. Attraverso Luxury Living Group, il gruppo progetta e produce su licenza mobili per la casa per alcuni dei più importanti marchi del lusso, tra cui Dolce & Gabbana Casa, Versace Home e Trussardi Casa.

Alla famiglia di Haworth Lifestyle Design si aggiunge ora anche Home Ralph Lauren, la collezione dedicata alla casa dell’azienda di moda statunitense, nata nel 1983, che da aprile 2024 sarà prodotta e distribuita in Italia dal gruppo di design. L’accordo strategico punta a espandere e far crescere il business Home di Ralph Lauren attraverso una collaborazione unica nel suo genere per le due aziende, che includerà anche lo sviluppo e la gestione di una rete di nuovi negozi Ralph Lauren Home indipendenti in località ritenute strategiche a livello globale.

«In occasione del 40° anniversario di Ralph Lauren Home, ci impegniamo a continuare a investire nello sviluppo della nostro Home business – ha dichiarato Guillaume Tardy, Chief Lifestyle and Licensing Officer di Ralph Lauren –. La casa è una categoria ad alto potenziale per noi e la collaborazione con Haworth Lifestyle Design ci permetterà di sfruttare la loro esperienza per espandere ulteriormente la distribuzione della nostra offerta di mobili di lusso, accelerando la crescita di Ralph Lauren Home in tutto il mondo a sostegno della nostra strategia Next Great Chapter: Accelerate».

In base all’accordo, Ralph Lauren e Haworth Lifestyle Design lavoreranno a stretto contatto per portare l’esperienza di Ralph Lauren Home ai consumatori, collaborando alla progettazione, al marketing e alla selezione delle sedi e dei design dei negozi. L’azienda statunitense continuerà inoltre a gestire direttamente lo sviluppo delle sue categorie di prodotti per la biancheria da letto, il bagno, la tavola e l’oggettistica e lavorerà con i suoi partner pre-esistenti per le altre categorie di arredi per la casa.

Con sede a Milano, Haworth Lifestyle Design è uno dei maggiori operatori di marchi di mobili di lusso al mondo, con una riconosciuta capacità industriale fondata sulla tradizione e la storia delle aziende controllate. Ma il gruppo ha anche una consolidata esperienza commerciale, attraverso una rete globale di negozi indipendenti di mobili di lusso e intrattiene rapporti con partner del lusso wholesale. Per questo l’accordo prevede anche l’introduzione di nuovi negozi indipendenti Ralph Lauren Home, gestiti da Haworth Lifestyle Design, in località allineate alla strategia dell’ecosistema delle città più importanti di Ralph Lauren, in modo da rafforzare la visibilità e la notorietà del marchio per l’offerta di Ralph Lauren nel settore casa.