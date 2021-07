Moda e beauty arrivano in barca con le consegne a bordo di Sailogy

3' di lettura

Nella seconda estate che passiamo insieme al Covid19, abbiamo imparato che il distanziamento è ancora un’ottima scelta. Questo spiega il boom di richieste di prenotazioni per ville private, meglio se isolate in campagna e dotate di piscina e wifi, e per le imbarcazioni, con cui spostarsi in perfetta sicurezza.

L’anno del boom dei viaggi in barca

Sailogy, piattaforma fondata nel 2013 e che gestisce il noleggio di 22mila barche fra vela, motore, catamarani e caicchi in cinque continenti, già lo scorso maggio segnalava un aumento esponenziale dell’interesse verso questa soluzione di viaggio: i clienti italiani erano aumentati del 58% e la spesa media del 59%; le settimane di ferie prenotate ad aprile, dunque in early booking, erano già aumentate del 37% se paragonate a quelle prenotate nel 2019, l'anno prima della pandemia. La richiesta di catamarani, in particolare, era aumentata del 160% da parte degli italiani, e del 70% quella di skipper. Le più richieste, le barche con 4 o più cabine, aumentate del 25% rispetto al 2019.

Ora, per questo popolo di nuovi appassionati del mare, Sailogy ha messo a punto dei nuovi servizi, che sono anche un modo per valorizzare brand italiani emergenti della moda e del beauty. L’idea è fornire soluzioni per questioni che i naviganti conoscono bene, come la necessità di ridurre la quantità di abiti in valigia, quella di curare al meglio la pelle e di proteggere gli occhi dal riverbero della luce sull’acqua.

Beauty box di Abiby

Abiti non solo per stare a bordo grazie a Dress You Can

Sul fronte moda, l’azienda coinvolta da Sailogy è Dress You Can, piattaforma di noleggio abiti nata nel 2014 da un’idea di Caterina Maestro ed Elena Battaglia e che nel 2018 ha vinto l'IT4Fashion Innovation Award, anticipando anche la tendenza del renting, oggi sempre più diffusa. Se si è preso il largo con pochi abiti leggeri e costumi, flip flop e mocassini, ma si desidera un outfit speciale, una selezione di abiti di importanti stilisti e designer emergenti, capi vintage, accessori e scarpe potrà essere recapitata tramite Dress you can in marina. Una volta concluso l'utilizzo, il servizio si occuperà di ritirare l'ordine e portarlo in tintoria, e chi viaggia potrà salpare di nuovo senza doversene occupare.

Occhiali Radius

Cosmetici in taglie mini e occhiali in plastica riciclata

È invece Abiby, piattaforma italiana leader nelle beauty box in abbonamento, ma anche talent scout di nuovi marchi, a curare la fornitura di cosmetici con beauty box, appunto, a sorpresa che contengono mini size (ovviamente) di prodotti firmati da marchi sostenibili, che si può ordinare con Sailogy e mettere in valigia prima di partire. Abiby è un’azienda nata nel 2018 a Milano, fondata da Mario Parteli e Luca Della Croce e di recente ha incassato un secondo round di finanziamenti per 2 milioni di euro, dopo il milione e mezzo raccolto nel 2019, grazie a una crescita molto veloce anche sul mercato spagnolo.