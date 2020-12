Moda e controversie legali: rapidità e costi ridotti spingono ad arbitrati e mediazioni

«La mediazione e l’arbitrato si confermano strumenti agili e attenti alle esigenze di controversie spesso internazionali e dall’alto profilo delle competenze», sottolinea Ignacio de Castro, direttore della Divisione delle controversie relative alla proprietà intellettuale e delle relazioni esterne presso il Centro di arbitrato e mediazione Wipo.

In base all’esperienza internazionale e alle statistiche elaborate da Wipo, la durata media di una mediazione è di circa 4,5 mesi; 13,5 mesi per l’arbitrato - che scendono a sette per l’arbitrato accelerato - ma i tempi possono restringersi a domanda delle parti. Anche le spese, per quanto importanti, risultano concorrenziali rispetto alle pluriennali cause civili e amministrative internazionali: esclusa la consulenza legale, una mediazione costa in media 10mila dollari e in caso di arbitrato accelerato gli onorari degli arbitri hanno un limite massimo di 20mila dollari. Senza considerare gli impatti economici sul business di una controversia “pendente”.

Pur pensato per una platea indistinta di multinazionali, piccole e medie imprese e start up, oltre ad artisti, centri di ricerca e sviluppo, università e società di gestione collettiva di diritti d’autore, il protocollo ha un occhio di riguardo per i soci di Camera della moda: tra le novità della procedura rientra infatti una riduzione delle tasse amministrative del 25% che, per i primi dieci casi attivati da dicembre 2020, arriverà al 50 per cento.

I documenti

I regolamenti di mediazione, arbitrato e arbitrato accelerato sono disponibili sul sito internet Wipo (www.wipo.it). Per ulteriori dettagli è inoltre a disposizione l’indirizzo email del Centro di mediazione e arbitrato: arbiter.mail@wipo.int.