Moda e Islam: il mercato verso i 375 miliardi di dollari nel 2025. Tra i driver anche TikTok

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Lanterne accese e digiuno dall’alba al tramonto. Giovedi 22 marzo è iniziato il Ramadan, mese sacro per la religione islamica, che fino al 20 aprile circa (la fine, come l’inizio, viene decretata dalla posizione della luna) coinvolgerà circa due miliardi di persone in tutto il mondo. Come tutti i periodi di festa, il Ramadan è anche un periodo di acquisti: di cibo e dolci, che riempiono le tavole al calar del sole, ma anche di prodotti di abbigliamento che, per tradizione, si sfoggiano il giorno della festa conclusiva, Eid al Fitr. Ed è un fattore trainante per una comunità globale che, si stima, nel 2025 arriverà a spendere 375 miliardi di dollari in prodotti di moda.

Dal lusso al fast fashion: collezioni speciali per il Ramadan

L’occasione non è sfuggita ai marchi della moda e del lusso: Giorgio Armani ha lanciato sul mercato una collezione Armani Dolci by Guido Gobino - praline limited edition al cioccolato bianco e frutti di bosco, con un packaging che si ispira alle geometrie del mondo arabo -; Prada ha lanciato una capsule per Ramadan e Eid al Fitr con look da uomo e da donna, capi e accessori. Le capsule collection sono lo strumento con cui i brand dell’altagamma corteggiano la clientela mediorientale e islamica (che va molto oltre il Medio Oriente, come vedremo) in occasione di questa festività: Versace ha puntato sulla stampa Medusa Orchid su abiti, copricapo e cinture, con una mini collezione di capi da donna e da bambini disponibile negli Emirati, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita. Dior, invece, ha scelto di debuttare con la sua prima collezione Ramadan per gli uomini: la capsule Dior Homme, firmata da Kim Jones, rafforza il legame con il Medio Oriente che già era stato al centro della sfilata del brand alle Piramidi di Giza, lo scorso dicembre.

Loading...

A misurarsi con edizioni speciali - in linea con la volontà delle maison di valorizzare le culture locali per esaudire i desideri dei propri clienti - non sono solo i brand del lusso: H&M ogni anno crea una capsule in edizione limitata per il Ramadan e quest’anno ha previsto tre lanci diversi per contrassegnare tre mini collezioni con tre stili diversi. I capi - caftani, gonne lunghe, camicie, ciabattine e accesori - sono disponibili sempre in un range limitato di mercati come l’Arabia Saudita.

La collezione Ramadan 2023 di H&M

Non solo Medio Oriente: i confini del mercato

Il mercato dei consumatori islamici - sebbene si concentri in Medio Oriente: un’area che, dopo il Covid e complice la presenza di molti turisti russi negli Emirati, sembra essere ripartita velocemente, trainata dalla crescita dell’Arabia Saudita - va oltre questi Paesi. Secondo il report «State of the global islamic economy 2022» di Dinar Standard, pubblicato nell’agosto dell’anno scorso, nel mondo ci sono 1,9 miliardi di musulmani che nel 2021 hanno speso 295 miliardi di dollari in prodotti di moda e arriveranno a spendere 375 miliardi di dollari. I primi mercati in valore sono Iran, con 50,7 miliardi, (il Paese è da mesi al centro di proteste e dure repressioni legate all’obbligo di indossare il velo imposto dal governo di Khamenei, ndr), Turchia con 36,2 miliardi, Pakistan (23 miliardi), Arabia Saudita (21,6 miliardi) ed Egitto (18,7 miliardi). Al di là di questi “big 5”, però, esistono molti altri mercati in termini di potenziale: la Malesia è uno di questi. Non si è lasciato sfuggire l’occasione l’e-tailer turco Modanisa, creato nel 2011 e oggi presente in 140 Paesi, che ha lanciato il suo sito per il mercato malese con una sfilata virtuale.

Aya Mohamed, foto dal suo account Instagram @milanpyramid

Il fenomeno «modest fashion» cresce su TikTok

Il citato Modanisa è uno dei più famosi player dedicati alla cosiddetta “modest fashion”, cioè la moda ideata e realizzata in linea con i principi religiosi. Ma con un alto contenuto moda. Un fenomeno “cross religioso” che oggi sembra avere un legame a doppio filo con l’Islam ma, soprattutto in passato, ha avuto declinazioni nelle comunità ebraiche e cristiane ortodosse.