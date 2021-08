Moda e lusso in cerca del rimbalzo, torna il fascino della Borsa e delle acquisizioni

4' di lettura

Un mix di vicino e lontano, di gestione della quotidianità e visione di lungo periodo; un’alchimia tra soluzione di problemi e imprevisti, soprattutto legati alla pandemia, e progetti che guardano oltre l’emergenza. Le aziende, come le persone, continuano a essere in bilico tra un presente che fugge più velocemente rispetto a quanto avveniva in epoca pre-digitale, e il futuro. Ma sono anche impegnate a riflettere sul passato – forse l’unica certezza che tutti abbiamo – per conservarne la parte positiva e se possibile imparare dagli errori. In due parole: resilienza e transizione sono i punti fermi per ogni azienda, settore economico e Paese che stia consolidando l’uscita dal tunnel del Covid. La moda non fa eccezione, anzi: sguazza, potremmo dire, in questo Zeitgeist, per due motivi. Il primo è che la moda è, da sempre, per definizione in perenne cambiamento. Il secondo motivo è la necessità di un rimbalzo più forte rispetto ad altri settori, perché più di altri ha sofferto.

Una crisi di vendite e redditività che ha colpito, almeno fino a tutto il primo semestre del 2020, persino l’alto di gamma, che a distanza di un anno, come dimostrano i conti semestrali di questi giorni, ha però già recuperato il terreno perduto e in molti casi ha superato il dato del primo semestre 2019. Per ogni altro segmento resilienza e transizione hanno richiesto interventi ad hoc o accelerazione di progetti avviati prima della pandemia.

La (ri)scoperta della Borsa

Per quanto solide e patrimonializzate, non esistono aziende della moda e del lusso che siano passate indenne dalla selva oscura del Covid. Finita la tempesta, la quotazione è tornata a essere una destinazione che magari per anni era stata esclusa. È il caso del gruppo Ermenegildo Zegna, quasi 1,3 miliardi di fatturato nel 2019, che il 19 luglio ha annunciato la quotazione a New York entro l’anno, tramite una Spac creata in partnership con il fondo Investindustrial di Andrea Bonomi. La famiglia Zegna manterrà il controllo (62%), ma potrà contare su risorse fresche per proseguire la crescita su mercati chiave come Cina e Stati Uniti.

Giglio Group ha invece scelto il segmento Aim della Borsa di Milano, dove ha debuttato il 23 luglio, a conferma delle ottime prospettive delle piattaforme di e-commerce di moda nate dal know how del retail fisico: la famiglia Giglio aprì la prima boutique a Palermo nel 1965 e la seconda generazione ha intuito la potenzialità dell’omnicanalità, che ha portato il marchio in 150 Paesi. Tornando negli Stati Uniti, in autunno potrebbe esserci l’ipo di Rent the Runway, società specializzata in fashion rental, segmento considerato strategico anche da grandi gruppi come Kering, che in giugno ha investito in Cocoon, il rental service per borse di alta gamma.

La sostenibilità (quella vera)

Molti gli annunci di singoli marchi e grandi aziende di iniziative per tutelare ambiente e persone, grazie a una doppia spinta: la prima viene dai consumatori, in particolare Millennial e Gen X e Z. Con l’eccezione dei cinesi, che sembrano ancora poco sensibili a temi ambientali e sociali di un marchio (ma potrebbero esserlo presto, bruciando le tappe come hanno fatto su tantissimi altri fronti), la trasparenza sulla sostenibilità influenza le scelte di acquisto di abbigliamento, accessori e persino di orologi e gioielli (si veda Moda24 del 23 luglio).