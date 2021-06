Moda e profumi arrivano in hotel: le nuove partnership segnano l’estate della ripresa

Un cappello Borsalino, pensato e confezionato appositamente, sarà offerto agli ospiti Vip e repeater del Baglioni Resort alle Maldive, inaugurato ad agosto del 2019: contenuto in una speciale box bianca brandizzata Borsalino, nella fascia interna riporta la personalizzazione. Per il gruppo J.K. Place, invece, la storica azienda di Alessandria ha realizzato un'edizione limitata di 200 pezzi del suo iconico Panama Quito: caratterizzato da una cinta esterna con motivo a strisce bianche e blu e le iniziali J.K. sul fiocco, sarà inizialmente venduto nell’hotel di Capri, e successivamente in quelli di Roma e Parigi.

Gismondi 1754 e Baglioni Hotels



Partirà proprio dal nuovo resort sardo appena inaugurato da Baglioni sulla spiaggia di Lu Impostu, a nord di San Teodoro, la partnership fra il gruppo e il marchio genovese di gioielleria Gìsmondi 1754, che diventa così “in house jeweller” in tutte le location d'Italia e del mondo della catena di hotel di lusso. A seguire, a partire da gennaio 2022, Gismondi 1754 aprirà un negozio presso il Baglioni Hotel Regina di via Veneto a Roma, e progressivamente saranno inserite vetrine o negozi nelle altre location della Collezione Baglioni, tra cui il Baglioni Hotel Luna Venezia, il Baglioni Resort Maldive, il Baglioni Relais Santa Croce a Firenze, per un totale di 8 location nel mondo.

Le collezioni del brand genovese saranno ospitate anche nelle vetrine delle future strutture Baglioni Hotels & Resorts che apriranno a Milano, New York e Parigi, e la partnership prevede, inoltre, che ogni struttura Baglioni ospiti alcuni gioielli esclusivi, reperibili solamente in quella location.



Aquazzura e Mandarin Oriental



Alcune suite degli alberghi e resort Mandarin Oriental nel mondo offriranno ai propri ospiti delle pantofole firmate Aquazzura, disegnate per l’occasione dal fondatore e direttore creativo del marchio toscano, Edgardo Osorio. Ogni paio avrà un design a righe, ma di colori diversi: bianco e nero per gli uomini, verde acqua e bianco per le donne e giallo zafferano e bianco per i bambini. I modelli per uomo e donna sono impreziositi da una nappina, su quelli per i più piccoli c’è un pom-pom.