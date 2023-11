Moda e robotica, nasce il primo master di Istituto Modartech e Sant’Anna di Pisa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Colmare il ritardo nel campo della robotica applicata alla moda, emerso anche nei giorni scorsi in un convegno di Anitec-Assinform nel quale è stato presentato il White Paper Fashion 4.0. Nel documento si indica il settore moda come pioniere nell’ecommerce e nell’integrazione dei canali distributivi, impegnato nel migliorare tracciabilità e trasparenza, ma ancora indietro nell’utilizzo di robot e di tecnologie intelligenti.



Il percorso formativo nel dettaglio

Con questo obiettivo debutterà nel 2024 il master in Fashion Hi-tech progettato dall’Istituto Modartech di Pontedera (Pisa) con l’Istituto di Biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, uno dei laboratori più avanzati nel campo delle tecnologie intelligenti. La collaborazione è stata favorita dall’essere vicini di casa, visto che i due istituti hanno entrambi sede nella cittadina della Piaggio.

Il percorso formativo, che dura nove mesi, è riconosciuto dal ministero dell’Istruzione come master di primo livello (si accede con laurea triennale), e permetterà di sviluppare outfit e accessori fashion grazie all’utilizzo di sensori, materiali innovativi e processi di produzione avanzati, come quelli che caratterizzano le tecnologie indossabili (smartwatch, activity tracker per le misurazioni delle attività sportive, guanti, occhiali, indumenti e accessori realizzati con materiali in grado di interagire col corpo e misurarne i parametri, strumenti per ridurre il rischio di infortuni).

Il ruolo delle aziende di moda

ll master è rivolto a studenti del settore moda ma anche di altri settori accademici (ingegneria, design, architettura o campo biomedico e sportivo) che vogliono acquisire competenze multidisciplinari e dare vita a prodotti indossabili e intelligenti, attraenti, funzionali e dall’alto contenuto tecnologico. Le lezioni saranno tenute da docenti di Modartech e dell’Istituto di Biorobotica del Sant’Anna e si svolgeranno in presenza nei laboratori dei due istituti, a Pontedera. Al termine del percorso di studi è previsto uno stage in aziende italiane o estere grazie al programma Erasmus+. Il titolo accademico sarà rilasciato dall’Istituto Modartech.Nel comitato tecnico-scientifico saranno presenti realtà leader nella fashion industry, tra cui Herno e Gruppo Pattern.

Il nuovo progetto formativo - fa sapere Modartech - ha già raccolto l’interesse e la collaborazione di brand internazionali del lusso, di piattaforme industriali del tessile-moda e accessorio e di associazioni di sistema. Il primo open day si terrà il 16 febbraio 2024. «Con questo master diamo inizio a un percorso di altissima formazione che presenta caratteri di assoluta unicità nella didattica fashion a livello internazionale - spiega Alessandro Bertini, direttore di Modartech - mettendo insieme soggetti diversi della ricerca, dell’istruzione e del mondo imprenditoriale, per formare figure professionali in grado di trovare un lavoro altamente qualificato in molteplici ambiti settoriali. E lo facciamo grazie a uno stretto legame tra mondo pubblico e privato nel territorio di Pontedera, da sempre distretto all’avanguardia per l’attrazione di investimenti, per la ricerca e l’innovazione».