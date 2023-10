Moda e sostenibilità, la sfida è la misurazione dei risultati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Abbracciare la sostenibilità non è un’opzione, ma un obbligo che dovrebbe essere sentito da tutti: cittadini, imprese e istituzioni. Che si tratti di sostenibilità ambientale o sociale o di criteri Esg che includono la governance, l’obiettivo è migliorarsi costantemente, magari ancora prima che il legislatore lo chieda. «La sfida per le aziende del tessile-moda-accessorio e dell’alta gamma è la misurazione dell’impatto ambientale e sociale in un dato presente, dati dai quali partire per porsi sempre nuovi target, a loro volta da misurare strada facendo e alla fine del periodo di tempo che ci si è dati», ha spiegato Andrea Ruzzi, fashion lead Europe di Accenture aprendo la sessione “La nuova frontiera della sostenibilità: misurare i risultati”.

Un obiettivo condiviso in primis da Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria Moda, e Claudia Sequi, presidente di Assopellettieri: «Fino a pochi anni fa si poteva dire che i più bravi sulla sostenibilità avrebbero vinto il campionato – ha detto il presidente di Confindustria Moda –. Oggi è più corretto dire, alla luce delle richieste dei consumatori, della sensibilità delle aziende e degli obblighi europei che entreranno presto in vigore, che senza un comprovato e misurabile impegno nella sostenibilità, non si viene neppure ammessi al campionato. L’importante è non compiere gli errori del passato e fare in modo che le regole valgano per ciò che viene prodotto in Europa e per ciò che importiamo». Claudia Sequi ha ricordato che «ogni azienda vuole investire in sostenibilità, ma per le Pmi e per il monte della filiera, che ha margini diversi dalle grandi aziende, specie del valle, è difficile fare tutti gli investimenti necessari. Come associazione, auspichiamo una maggiore solidarietà di filiera su questi temi».

Alessia Crivelli, direttore generale dell’azienda di gioielli di Valenza, ha ricordato quanto sia importante la corretta comunicazione della sostenibilità: «Il nostro settore, praticamente da sempre, non produce scarti e le nostre creazioni, i gioielli, sono per definizione inossidabili al tempo: l’ottimo andamento degli ultimi due anni – ha aggiunto Alessia Crivelli – è legato proprio al valore intrinseco dei gioielli che viene percepito anche dalle nuove generazioni».

Silvio Campara, ceo di Golden Goose, e Giuseppe Santoni, presidente di Santoni, hanno trasmesso la passione per il mondo delle calzature e della moda in generale, aggiungendo due elementi comunque legati alla sostenibilità. «Il 90% dei ricavi viene dalle sneaker, ma con un modello che si è evoluto e non è semplicemente legato alle vendite e ai prodotti più nuovi – ha spiegato Campara –. Siamo la prima azienda a lavorare secondo le quattro R, repair, remake, resell e recycle, e lo facciamo in sintonia con i nostri clienti».

Anche Santoni pensa a un’evoluzione più che a una rivoluzione del modo di creare e produrre calzature di alta gamma, a una visione comune ad aziende e clienti finali: «Oltre agli sforzi per ridurre al minimo l’impatto ambientale, intendiamo la sostenibilità sociale come impegno a formare i giovani per dar loro la possibilità di conoscere il nostro mondo. Sentiamo come un dovere la trasmissione del know how artigianale, che deve sapersi combinare con le sfide della rivoluzione digitale».