Moda emblema del made in Italy tra nuove sfide e artigianalità

I fattori di eccellenza

Qualità e artigianalità sono i fattori dell’eccellenza italiana nel mondo. In Italia operano 24 delle 100 più grandi realtà attive nella moda e nel lusso a livello mondiale. Di queste, più di due terzi operano nel comparto dell’abbigliamento e delle calzature.



«Le nostre analisi confermano che il comparto moda rappresenta un’eccellenza del made in Italy a livello internazionale, la cui reputazione non si fonda solo sulla qualità dei materiali ma anche su aspetti intangibili della produzione, come la creatività e il saper fare artigianale - nota Alessandro Fontana, partner di Deloitte -. Infatti, le diverse storie raccontate in Making IT sono legate tra loro dalla ricerca della bellezza, intesa come un processo in cui arte e industria si contaminano nel produrre ed esportare l'Italian lifestyle».



Come avvicinarsi al consumatore

Le imprese dell’industria del fashion devono far fronte anche alle sfide che comporta l’emergere di un nuovo consumatore, sempre più connesso e informato. Per allinearsi con le esigenze dei consumatori, le imprese intervistate confermano di dover far fronte alla necessità di unicità e personalizzazione, mantenendo i ritmi di produzione sempre più elevati.



«Nel futuro dovremo personalizzare il prodotto al consumatore, oggi lo personalizziamo al cliente. La chiave della sopravvivenza sarà trovare il modo di industrializzare questo modello - testimonia Ercole Botto Poala presidente di Milano Unica e ceo Successori Reda -. La vicinanza al consumatore di oggi è raggiunta anche tramite la condivisione di valori, tra cui spicca la sostenibilità ambientale.

Il fattore umano

«La nostra realtà assomiglia un po’ a un diamante. Ci sono tante sfaccettature - conclude Licia Mattioli, ceo di Mattioli e presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria -: Una delle più importanti è sicuramente questo mix tra artigianale e industriale: dove non arriva la mano, ecco che arriva la macchina e viceversa».