Moda «insostenibile»: cosa deve cambiare dai materiali ai modelli di business

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla diffusione delle tematiche di sostenibilità ambientale e sociale nell’industria della moda. Anche grazie alla spinta dei consumatori. Eppure, ad oggi, continua ad esistere un gap tra intenzioni, obiettivi e realtà. I consumatori, per esempio, hanno aumentato drasticamente le ricerche a tema sostenibilità (+66%), ma quando si tratta di fare acquisti scelgono ancora in base ad altri elementi (tra cui il prezzo). Dall’altro lato le aziende affermano di avere più di un target relativo alla sostenibilità (66% in media nel 2018 - con un picco del 69% in Europa, dove però 13 aziende su 100 non hanno nemmeno un obiettivo in questo ambito), ma hanno ancora nodi da sciogliere sui temi design, produzione e anche fine del ciclo di vita dei prodotti. Basta pensare che oggi il poliestere, economico e resistente, è la fibra più utilizzata (65%) nella produzione di capi di abbigliamento. Il suo impatto è altissimo: essendo un derivato del petrolio, una t-shirt realizzata in poliestere ha un impatto doppio rispetto a quello di una in cotone.





Secondo il report di Barclays, le aziende dovranno concentrarsi sullo sviluppo di nuovi materiali a basso impatto che possano portare un vero cambiamento nell’industria e lavorare sulla scalabilità sia dei materiali sia delle tecnologie. Tra le quali spiccano quelle per la riduzione degli sprechi, sia durante la produzione sia dopo l’utilizzo ( si stima che l’80% dei capi, una volta dismessi, finisca in discarica o nell’inceneritore), facendo leva su meccanismi circolari che includono le piattaforme di second hand.

Le aziende nella fotografia dello status quo

L’istituto britannico fornisce una fotografia interessante di 10 player europei del settore moda (Asos, Boohoo, H&M; Inditex, Kering, Lvmh, M&S, Next, Primark e Zalando), analizzando il loro impegno sia sul fronte dell’adesione a un totale di 17 tra progetti come Better Cotton Initiative, ad alleanze come il Fashion Pact voluto da Emmanuel Macron e diventato realtà sotto l’ala di François-Henri Pinault, presidente e ceo di Kering, nel 2019. Ma anche ai benchmark di KnowtheChain che valuta l’ atteggiamento delle aziende (ad oggi 180 nel mondo, in vari settori) sul fronte dei lavoratori nella loro catena di fornitori e si basa su principi guida delle Nazioni Unite su business e diritti umani. Il quadro premia i due colossi del fast fashion H&M e Inditex (Zara) che aderiscono rispettivamente a 15 e 16 progetti, mentre mettono in luce i percorsi ancora in salita di Boohoo (che non aderisce ad alcun progetto) e Next.

Kering e Lvmh figurano come “parzialmente coinvolti” nei progetti presi in esame: dieci per il gruppo di Gucci e Bottega Veneta (che non ha aderito a Better Cotton Initiative e all’accordo sulla sicurezza antincendio per le imprese del Bangladesh, “The Bangladesh accord”, istituito dopo la tragedia di Rana Plaza) e sei per il colosso di Arnault (che non ha aderito, tra gli altri, all’accordo “Gfa 2020 circular fashion system”, siglato al Global fashion summit di Copenhagen, e risponde a solo il 14% dei benchmark KnowtheChain).