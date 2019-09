Moda italiana a tutto export: il 2019 parte in crescita

3' di lettura

L’orizzonte è oltre confine: lo sanno le aziende che in questi giorni presentano a Milano le loro collezioni primavera-estate 2020, puntando in primis ai buyer internazionali; lo ha ben presente anche il nuovo governo giallorosso che ha spostato sotto l’ala del ministero degli Esteri le competenze relative alla promozione della moda italiana all’estero.

Lo confermano, soprattutto, i dati: se il 2019 è stato, ed è, un anno difficile per il settore moda - il fatturato, dopo un primo trimestre a crescita zero, ha ripreso timidamente ad aumentare (+0,3%) - secondo i Fashion economic trends diffusi da Camera moda, nel primo semestre l’export ha messo a segno un +7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il sostegno al settore moda (tessile, abbigliamento, pelle, pelletteria) che chiuderà il 2019 in sostanziale stabilità a 66,8 miliardi di ricavi - ma che nella sua versione “allargata” a occhiali, gioielli e cosmetici tocca gli 89,5 miliardi di euro - arriva, dunque, dai mercati stranieri.

I clienti più ( e meno) dinamici

In un contesto volubile come quello attuale, esposto a diverse fonti di instabilità (dalla guerra commerciale Usa-Cina alla situazione petrolifera in Arabia Saudita), ci sono conferme e alcune novità. Secondo i Fet, elaborati su dati Istat, tra gennaio e giugno 2019 il primo mercato della moda made in Italy è stata la Svizzera, hub logistico dei grandi gruppi del lusso che, come hanno dimostrato le semestrali, non conoscono crisi. Almeno non adesso. L’export verso la Svizzera è salito del 54,6% nei sei mesi, attestandosi poco sotto i 4 miliardi di euro. Dietro: la Francia, in crescita dell’8,2% a 2,9 miliardi di euro, e la Germania che, invece, conferma il periodo “negativo” con un -2,5 per cento.

I Fashion economic trends evidenziano anche le performance positive degli Stati Uniti (+8,9%), che starebbero registrando un rimbalzo dopo un 2018 piuttosto freddo, del R egno Unito (+7,7%) dove si continuano a fare “scorte” in attesa di decisioni sulla Brexit. Bene anche Cina ( +6,3%) e Giappone (+8,4%) entrambi nella top 10 dei clienti internazionali della moda made in Italy.