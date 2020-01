Moda junior, il 2019 vale un fatturato da 3 miliardi La fiera di settore leader in Europa fino al 18 gennaio porta a Firenze le novità per i più piccoli. Sulle aziende specializzate pesa il drastico calo dei multimarca, rallenta anche l’online. Ma l’export cresce di Silvia Pieraccini

Alla Fortezza da Basso. Il volto giocoso della moda bimbo nel backstage del progetto creativo “KidzFizz Color Carpet” durante la scorsa edizione invernale di Pitti Bimbo a Firenze

Da una parte ci sono i marchi di moda per adulti che ormai sono entrati in massa nel segmento junior e, spinti dalla potenza di fuoco distributiva dei grandi brand, stanno aumentando vendite ed export. Dall’altra parte ci sono le grandi catene come Zara (gruppo Inditex) e H&M e, per stare a casa nostra, Ovs e Original Marines, che attraggono consumatori con prezzi accessibili e stile contemporaneo.

In mezzo a questi due blocchi restano le aziende specializzate da sempre nella moda junior, che in Italia sono sempre meno, vedono ridursi ogni anno i tradizionali canali distributivi (i negozi indipendenti), soffrono il (persistente) calo dei consumi sul mercato interno e provano a farsi largo all’estero, unico traino del settore così come – del resto – della moda da “grandi”.

«Siamo le aziende “orfane” dell’adulto, che non hanno una filiazione», spiega Giovanni Basagni, patron dell’aretina Miniconf (marchi Sarabanda, iDo e Dodipetto) che mantiene la leadership italiana con 67 milioni di fatturato 2019, per il 15% riconducibile all’export. «Dobbiamo trovare un nostro modello di rappresentazione per non soccombere – aggiunge Basagni –. Non è facile, perché non è cambiata solo la struttura distributiva, è cambiato anche il modello di fornitura».

È in questo scenario che gran parte delle aziende specializzate nella moda junior – fino a sabato 18 gennaio riunite a Firenze per presentare le collezioni autunno-inverno 2020-2021 alla fiera Pitti Bimbo (553 marchi di cui 356 stranieri) – parlano di settore in crisi e di difficoltà crescenti. Eppure i dati dell’industria italiana della moda junior stimati da Confindustria Moda, e diffusi proprio in occasione del Pitti Bimbo, indicano un fatturato 2019 in crescita del 3,5% che, per la prima volta, ha superato i 3 miliardi grazie al traino dell’export: +6,1% le vendite all’estero (a 1,27 miliardi) il cui peso è salito nell’ultimo anno dal 40,1 al 41,2 per cento.

Blauer Junior

L’import però cresce più velocemente (-7,4%) e il saldo commerciale peggiora e risulta negativo per 850 milioni. Sul fronte distributivo, in Italia il canale dei negozi indipendenti perde un altro 4,4%, a vantaggio di outlet (+155%) e ambulanti (+17%), mentre cala l’online (-7,9%). Oggi il dettaglio indipendente vale l’11% del mercato, a fronte di quasi il 50% assorbito dalle catene. L’online è al 4,3 per cento.