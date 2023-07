Moda, Kering annuncia l'acquisizione del 30% di Valentino per 1,7 miliardi di euro

2' di lettura

Era l'ultima semestrale, quella di Kering , in programma per oggi dopo i dati – molto positivi – pubblicati nelle ore precedenti da Prada e Zegna. Ma è stata molto più di un resoconto su ricavi e redditività: la notizia è che il gruppo Kering – che controlla, tra gli altri Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Pomellato, secondo al mondo dopo Lvmh – ha acquisito il 30% di Valentino da Mayhoola, la società del Qatar che continuerà ad avere la maggioranza della storica maison italiana. Un'operazione da 1,7 miliardi di euro: l'accordo prevede un'opzione a favore di Kering di acquisire il 100% del capitale sociale di Valentino non oltre il 2028. La transazione fa parte di una più ampia partnership strategica tra Kering e Mayhoola, che potrebbe portare Mayhoola a diventare azionista di Kering.

Nelle ore precedenti erano proseguiti, come dicevamo, gli annunci delle semestrali delle aziende e grandi gruppi del lusso italiano ed europeo e tutte confermano crescite a due cifre di ricavi e indici di redditività. Ma già solo il fatto che dalla chiusura dei conti sia passato un mese – caratterizzato dagli ennesimi segnali di incertezza sull'economia e sulla crescita di Paesi come Cina e Stati Uniti – spinge tutti alla cautela. Nelle conference call e nei comunicati di Prada, Zegna e Kering, come era accaduto in quelle di Moncler, Tod's, Lvmh e Cucinelli nei giorni e nelle settimane scorse, si percepisce, certo, la soddisfazione per l'aumento delle vendite del periodo gennaio-giugno, in genere ben distribuito per area geografica e tipologia di prodotto, ma si sottolinea la difficoltà dello scenario globale.

C'è però un altro elemento comune, forse ancora più importante. proprio perché molti fattori economico-finanziari e geopolitici non possono essere controllati dalle singole aziende, per quanto grandi (Lvmh ad esempio ha superato i 42 miliardi di fatturato, confermando il primato mondiale nel lusso), occorre continuare a investire sui marchi in portafoglio, sulle strategie commerciali e di comunicazione, sulla transizione digitale e sulla sostenibilità. L'obiettivo è duplice: rendere sempre più desiderabili – quasi indipendentemente dal prezzo – i prodotti e rafforzare il legame con i clienti finali, le community di riferimento di un brand, come ama definirle Remo Ruffini, presidente e ad di Moncler.