Moda, per l’export -24%: digitale e sostenibilità per ripartire

La pandemia ha avuto e avrà effetti molto negativi sull’export, come mostrano i dati Istat Coeweb elaborati da Promos Italia, agenzia della Camera di commercio di Milano, sui primi sei mesi del 2020, in confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. L’export italiano si conferma guidato dal settore manifatturiero e ai primi posti c’è la moda, con 21 miliardi rispetto a 27,8 miliardi dello scorso anno, di cui 5,2 miliardi in Lombardia rispetto ai 6,9 miliardi del 2019, 4,5 miliardi in Toscana rispetto a 6,9 miliardi, 4,2 miliardi in Veneto rispetto a 5,3, 2,7 miliardi in Emilia-Romagna rispetto a 3,4, 1,3 miliardi in Piemonte rispetto a 1,8 miliardi dello scorso anno. «I dati evidenziano l’impatto che l’emergenza da Covid-19 ha avuto sulle relazioni commerciali internazionali delle imprese lombarde anche per quanto riguarda il settore della moda – spiega Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia –. Era difficile immaginare un altro scenario ma l’auspicio è che la ripartenza, seppur lenta, a cui stiamo assistendo possa portare a un graduale ma importante miglioramento del trend già nel secondo semestre».

Lo scenario di Intesa Sanpaolo

Tornando allo studio di Intesa Sanpaolo, la direzione studi e ricerche sottolinea che lo scenario per i prossimi mesi rimane ancora molto incerto e condizionato da elementi di difficile valutazione: purtroppo siamo ancora tutti – persone, aziende, istituzioni – in balia della pandemia. «Il sistema moda è tra i settori italiani che mostrerà un percorso di recupero più lento, condizionato anche in prospettiva dall’elevata incertezza che frena le decisioni di spesa voluttuarie e dalla significativa riduzione dei flussi turistici internazionali – spiegano Foresti e Spiga –. Non a caso, secondo gli ultimi dati Unioncamere-Anpal, in Lombardia il sistema moda è il settore che, dopo il turismo, conta la quota maggiore di imprese (il 71,4%) che dovranno aspettare il 2021 per poter riprendere livelli accettabili di attività. Superata la fase strettamente emergenziale, nei prossimi mesi il sistema moda lombardo dovrà rispondere a profonde trasformazioni: le imprese dovranno confrontarsi con i temi della digitalizzazione, della regionalizzazione delle catene globali del valore e della sostenibilità».

I segnali da Milano Unica

A Rho si è tenuta l’8 e il 9 settembre Milano Unica, la fiera del tessile di alta gamma (si veda l’articolo in pagina tre), con una forte presenza di imprese lombarde, ad esempio dal distretto della seta di Como, che, tornando ai temi sottolineati da Intesa Sanpaolo, è all’avanguardia sulla sostenibilità e l’economia circolare. «A Milano Unica ho respirato un clima di moderata fiducia che deve necessariamente permeare questa ripartenza nel segno dell’unità, ma anche della creatività e dell’incontro tra tecnologia, innovazione e tradizione – spiega Gianluca Brenna, presidente del gruppo filiera tessile di Confindustria Como –. Quello che tutti abbiamo vissuto in questa primavera e anche nei mesi successivi, è uno shock che segna una frattura che richiederà parecchio tempo prima di essere riassorbita. È fondamentale che tutto il comparto riparta – aggiunge Brenna –. Penso anche ai negozi, pur nella consapevolezza che dopo una guerra ci siano ancora le macerie per la strada. Non possiamo pensare che ripartire sia riprendere immediatamente come tutto era stato lasciato. In ogni caso non devono prevalere la paura, il pessimismo o l’ansia per il futuro. Se prevalessero, vanificheremmo le opportunità che prima o poi si ripresenteranno. Siamo una filiera che ha dei punti di forza straordinari e, nel tempo, saranno di nuovo premianti, come già in passato».