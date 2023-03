Moda, l’innovazione sostenibile passa da corsi sugli alberi, tinture a basso impatto e bio-paillettes

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra anche la Giornata Internazionale delle Foreste. Per l’occasione il gruppo Prada, insieme a Forestami ( iniziativa che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e dintorni) hanno presentato “Forestami Academy”, un programma di formazione per i cittadini articolato su tre anni con workshop, seminari e attività outdoor dedicato al tema della forestazione urbana.

Prada e la formazione sugli alberi

Promotore del progetto è Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del gruppo: «Il tema della riforestazione urbana è al centro del dibattito internazionale ed è particolarmente rilevante per Milano, una città che vuole e deve offrire sempre più verde - ha dichiarato -. Oltre a sostenere il progetto Forestami nella sua interezza, il Gruppo Prada ha scelto di dare avvio a Forestami Academy, un ciclo di incontri dedicati a tutti i cittadini per offrire opportunità di formazione su questo tema così rilevante. Da sempre abbiamo a cuore l'educazione e la promozione della cultura e la profonda preparazione dei relatori - sia italiani sia internazionali - che animeranno le lezioni sarà fonte di ispirazione per tutti coloro che parteciperanno».

Il programma di formazione, sia pratico che teorico, nasce per promuovere e divulgare i principi, i valori e le principali nozioni scientifiche della forestazione urbana. Forestami Academy, coordinata da Maria Chiara Pastore, ricercatore del Politecnico di Milano, coinvolgerà alcuni tra i più grandi esperti nazionali e internazionali del verde e della forestazione. Al termine del programma di formazione, i partecipanti avranno acquisito competenze trasversali sulla forestazione urbana, sapranno riconoscere gli spazi più idonei a una “trasformazione verde”, conosceranno i benefici della selvicoltura urbana sulla nostra salute sia fisica che mentale e quali tipi di alberi, arbusti e piante sono i più adatti per le nostre città. Il percorso di formazione si struttura su tre anni, ognuno dei quali è caratterizzato da una tematica principale: nel 2023 il focus sarà su “Conoscere le foreste e i luoghi della forestazione”, nel 2024 “La forestazione urbana: benessere e salute” e nel 2025 “Le piante e la loro presenza nelle città”.

L’indaco sostenibile di Albini Group

L’impegno per una sostenibilità reale e che permei tutte le fasi della filiera della moda ha portato anche Albini Group, il più importante produttore di tessuti per camiceria in Europa, a sviluppare una nuova tintura tessile: tramite Albini_next, il think thank del gruppo nato nel 2019 per fare ricerca sui tessuti innovativi e rispettosi di persone e ambiente, è stato presentato “Vertical Indigo”, una nuova tintura tessile naturale e sostenibile, realizzato in n collaborazione con Gpm Innovation, realtà specializzata nell'implementazione di cicli integrati di coltivazione di specie botaniche a basso impatto ambientale e nell'estrazione di pigmenti e coloranti da diverse specie vegetali, tra cui le piante tintorie, per applicazioni industriali “green”.

La Persicarica Tinctoria, la pianta dalla quale si ricava il pigmento, è stata dunque coltivata in “vertical farm” (cioè nelle serre verticali) con tecnica aereoponica, che permette di risparmiare il consumo di suolo e di acqua, dal momento che le piante non crescono in terra e sono alimentate con acqua nebulizzata e sostanze nutritive minerali. Il progetto Vertical Indigo prevede anche una ricetta per l'applicazione del colorante e l’utilizzo di prodotti ausiliari “bio-based”, che contribuiscono alla sostenibilità di tutto il processo di tintura.