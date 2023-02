Moda made in Italy, dai valori la spinta alla crescita globale

La forza del made in Italy è l’essere, di per sé, sostanza: 60mila aziende e circa 600mila addetti; un tessuto imprenditoriale dalle lunghe radici (alcune delle aziende che raccontiamo in queste pagine hanno oltre 100 anni di storia alle spalle) e una filiera che produce guardando a valori come la creatività, la qualità, l’innovazione e l’attenzione alla sostenibilità. Che non è solo un trend relativamente recente: per molte aziende che lavorano in sinergia col proprio territorio di riferimento è una conditio sine qua non. La scommessa, dunque, è proprio rimanere il più fedeli possibile a questi valori - che, finalmente, dopo anni di ubriacatura da fast fashion collimano con quelli dei consumatori - per crescere sempre di più a livello globale.

Come spesso accade, sembra semplice ma non lo è affatto: coltivare questi valori comporta investimenti in tecnologie - la tracciabilità, di cui molto si parla, è uno degli strumenti per certificare la provenienza (e quindi la sostenibilità) dei prodotti - in capitale umano e in formazione: decine di migliaia di persone che oggi ricoprono ruoli tecnici nelle aziende di moda (addetti al cucito, modellisti, sarti, orafi) nei prossimi anni andranno in pensione e vanno poste le basi per il ricambio generazionale.