Moda maschile, oggi il capo perfetto unisce comfort e made to measure

Racconta la designer Yuri Choi che la sua epifania nei confronti del “made to leisure” fu provocata da una folgorazione sulla via di Savile Row, dove faceva il suo apprendistato: vide uscire da Huntsman due signori distinti, uno in abito elegante e l'altro in pantaloni informali e maglieria. Si diressero entrambi verso la Rolls-Royce posteggiata lì vicino: il signore in abito salì davanti. Era l'autista. Il signore casual si accomodò dietro. Da quella visione nacque l'idea di Yuri & Yuri - Handmade Smart Casual, il suo brand specializzato nella personalizzazione di capi informali come polo, field jacket e maglieria, un abbigliamento divenuto il dress code dello smart working sotto pandemia, ma che ha rinforzato l'idea – già diffusa – di un'eleganza prima di tutto basata sul comfort, su certi tessuti vissuti, morbidi e avvolgenti.

La box con i tessuti e i filati per il servizio My Loro Piana, nelle boutique LORO PIANA, per capispalla, maglieria, calzature.

La marcia di avvicinamento a questa nuova eleganza decontracté passa prima di tutto dalla materia prima: sono le aziende più celebri ad aver introdotto fi lati e tessuti elasticizzati e comodi anche per la camiceria, invitando aziende e sarti ad abbracciare l'era del leisure. Un modo per accostarsi a questa nuova sensibilità, Pal Zileri l'ha trovato con un progetto sostenibile, la collezione Re-Use per l'inverno 2022, che investe proprio la materia prima: usare tessuti dell'archivio Pal Zileri, di qualità assoluta e utilizzati in passato nelle collezioni, per dare vita a capi più rilassati come overshirt (una specie di giacca camicia) e pantaloni con coulisse.

L'ibridazione formale-informale gioca sulle forme casual sostanziate da tessuti pregiati e sull'attenzione al non sprecare. «Essendo noi di Zegna particolarmente bravi nella personalizzazione, avendo laboratori propri, siamo in grado di offrire il su misura su tutti i prodotti, denim e outwear compresi», dice Alessandro Sartori, direttore artistico di Ermenegildo Zegna. Il luxury leisurewear, dove stile e qualità si incontrano, è una direzione che la maison ha da tempo intrapreso, incontrando un consenso sempre maggiore, in sintonia con lo spirito dei tempi. «È estremamente stylish», continua Sartori, «ma tiene in considerazione comfort, silhouette, impatto del colore e una certa attitudine, un feeling rilassato e sofisticato. La nostra personalizzazione può tradursi nella necessità di dimensioni particolari (altezza, maniche, piega collo), oppure di una scelta di tessuti o colori. Noi forniamo ai clienti un book in cui presentiamo lo styling del prodotto e forniamo anche una selezione di tessuti con alcune esclusive che non esistono in collezione. Questo dà la possibilità di avere un capo unico». Consegna in quattro settimane, in tutto il mondo. Quali capi compongono il guardaroba del gentiluomo “rilassato”, da sedile posteriore della Rolls? «L'overshirt, un ibrido tra camicia sportiva e giacca, il chore coat, una specie di giacca da lavoro (personalizzabile scegliendo tra pelle, suede, tessuti, maglia, cashmere), la maglieria sotto giacca, sport pants e leisure shoes, scarpe tra il formale e le sneakers», conclude Sartori.

Un blazer del Su Misura di CANALI.

Quanto sia diffusa la nuova attitudine a vestire in modo più disinvolto, mantenendo intatta l'eleganza e la possibilità di distinguersi con un'interpretazione propria e unica, lo dimostra l'adesione di altri marchi del made in Italy, come Canali, all'era del made to leisure. «Prestiamo da sempre grande attenzione alle preferenze in costante evoluzione della nostra clientela», dice Stefano Canali, presidente e ceo del gruppo, «per questo motivo abbiamo esteso la nostra off erta su misura anche all'abbigliamento casual e sportivo. I clienti chiedono morbidezza, decostruzione, casualwear, senza voler rinunciare alla sartorialità e all'esperienza del su misura».