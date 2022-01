Moda maschile: si riparte da Firenze. Al via l'edizione Pitti Uomo 101

La collezione Caruso.

Playful Elegance è l'idea della collezione Caruso, che sarà presentata l'11 sera nei sotterranei del Museo Marini, i cui spazi modernisti saranno trasformati in un jazz club underground. Allo storico Caffè Paszkowski, ristrutturato di recente, sfilerà la collezione Petite Robe di Chiara Boni, sempre l'11 alle 18.30. Il 501® Designed for Circularity, il jeans più sostenibile di sempre, realizzato in cotone organico riciclato al 100%., sarà presentato nello store Levi's in via degli Speziali. Il 12 gennaio l'artista e tatuatore Andrea Fabbian personalizzerà con patches e stencil i nuovi denim.