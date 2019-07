Moda a noleggio: il business conquista le donne italiane

L’identikit della cliente non è diverso da quella di DrexCode, start up fondata nel 2015 sempre a Milano, sempre da donne: «Le nostre clienti sono donne evolute, che apprezzano un servizio veloce ma curato nei dettagli e sono orgogliose di utilizzare un vestito smart», dice Valeria Cambrea. Noleggiare, insomma, non è più un’opzione solo per chi non si può permettere di acquistare il capo: «La componente di attenzione all’ambiente è sempre più forte», dice Federica Storace, co-fondatrice. A livello anagrafico abbondano le similitudini: «i l focus per noi è 30-40 anni - continua Cambrea - ma la verità è che abbiamo anche molte diciottenni a caccia di un vestito da indossare a una delle feste a cui devono partecipare. Dal nostro punto di vista abbiamo deciso di andare in contro a una clientela più giovane con una selezione di pezzi più accessibili. Il costo? Per quattro giorni di noleggio è il 10-13% del prezzo retail dell’abito»

DrexCode, tra dati e community

Il sito fondato da Cambrea e Santoro - che vende abiti e accessori per eventi e cerimonie, selezionati da buyer interni e consulenti, nel 60% dei casi sulla base delle indicazioni fornite dai big data - è nato quattro anni fa «da uno spunto personale, negli Usa il fenomeno andava diffondendosi, ma ci siamo accorte subito che in Italia non c’era un vero e proprio mercato. Così lo abbiamo creato: a bbiamo costruito una community attraverso i social “educando” le persone interessate al tema del noleggio», spiega Cambrea. Oggi la community di Drexcode ha circa 250mila persone (tra utenti e follower ) in Italia - «A Milano e Roma facciamo il 55% dei ricavi, ma sta crescendo molto il Sud» - e in Europa, tra consumatori affezionati e sporadici: «Il 30% dei noleggi, ogni mese, sono fatti da clienti fedeli che apprezzano, per esempio, i consigli dati dai nostri stylist, anche telefonicamente». Nel futuro di DrexCode - che nel 2017 ha aperto uno spazio showroom in Rinascente Duomo - c’è un ulteriore sviluppo online: «Vorremmo espandere la nostra presenza in Europa, ma anche arricchire il nostro magazzino», chiosa Santoro. La start up ha già alle spalle un round di finanziamenti e ne ha in corso un altro proprio in questi giorni.