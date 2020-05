Moda a rischio frammentazione? Per ripartire serve coerenza e condivisione Fashion week digitali con molte secessioni, ma mai come in questo momento è necessario fare sistema, dimenticando il « mors tua, vita mea » di Angelo Flaccavento

Venendo alla moda, in che fase siamo? Due? Tre? Quattro, come titola il rotocalco del volemosebbene? Dopo le riconversioni, le donazioni e la serrata bimestrale che ha praticamente obliterato una stagione; dopo gli annunci di intere fashion week sospinte online, ed escludendo l’ascesa della mascherina come estensione del look oltre che dispositivo di protezione, siamo alla confusione, un po’ come il Paese reale. Micro e macro del resto si specchiano uno nell’altro, e davvero non si sa dove sbattere la testa.

Urgente per la moda ritrovare socialità e condivisione, disegno a china di Angelo Flaccavento

Una giungla, tra autoscatti e selfie

Esci ma non uscire; socializza ma non socializzare; muoviti ma non ti muovere. E nello specifico: sfila ma non sfilare; produci contenuto ma non produrlo; cambia tutto ma lascia come era prima. La sola certezza, con le implicazioni simboliche del caso, è la necessità di distanziamento. Che, se letta alla larga e forse un po’ più realisticamente, altro non significa se non parcellizzazione estrema: ognuno per i fatti suoi, e faccia come creda. Pensavamo di aver visto lo scibile in tema di individualismo, ma la temperie ingarbugliata ha fatto esplodere il fenomeno – ossia la disgregazione dell’idea stessa di comunità, checché pensino i sostenitori del «ne usciremo tutti migliori». È una giungla là fuori.

Non ci sono linee guida condivise, in nessun campo: maison, giornali, pubblicità. Di far viaggiare team e modelli non se ne parla, al momento. Si scattano i servizi via Zoom o Skype o si spediscono gli abiti a modelle che si riprenderanno in autoscatto – Vogue Italia ci ha realizzato un intero numero, ad aprile. Il selfie è all’apogeo artistico.

Sfilarsi dalle sfilate