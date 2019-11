Moda second hand: insidie e opportunità per i brand del lusso Mentre il business dell’usato cresce e punta a 36 miliardi di euro nel 2021, agli occhi delle aziende si impone la questione della tutela del brand. I prodotti rivenduti (soprattutto online) possono essere una minaccia? di Marta Casadei

4' di lettura

Un Rolex Daytona in oro in vendita per 33mila euro. E una riedizione della borsa 2.55 di Chanel, personalizzata da charms e applicazioni, da quasi 5mila euro. O, ancora una borsa Queen Margareth di Gucci, in pitone: 3.195 dollari. I prodotti in questo elenco sono tutti di seconda mano, in vendita in questo momento su alcune delle piattaforme di rivendita più popolari. Come Vestiaire Collective, TheRealReal, Rebag.

Quello dei prodotti moda usati è un business in forte crescita : secondo lo studio “True Luxury consumer insight”, condotto da Bcg-Altagamma su una platea di 12mila consumatori, il mercato passerà dai 25 miliardi di dollari del 2018 a 36 miliardi nel 2021, con un incremento medio annuo del 12%, circa quattro volte più alto del tasso di crescita del mercato dei beni personali di lusso che, nel second hand, rappresentano poco meno del 10 per cento.

L’approccio dei consumatori, studiato sempre da Bcg su oltre mille utenti di Vestiaire Collective, marketplace di usato di lusso che festeggia 10 anni e ha da poco aperto una boutique fisica da Selfridges, è molto pragmatico: si compra ciò che non ci si può permettere, magari con un occhio all’ambiente; si vende ciò che non si utilizza più e – sempre, in parte, con un atteggiamento sostenibile – si impiega il ricavato nell’acquisto di prodotti nuovi.

Le aziende, fino a questo momento, sono rimaste a guardare. Ma ora cominciano a chiedersi come questo business può impattare sui loro conti. Se ormai è sempre più palese che il second hand non vada a cannibalizzare la platea di consumatori del “nuovo”, l’incognita riguarda soprattutto il brand. La sua protezione, la sua identità, il suo valore.

L'usato è sempre più di moda: nel 2028 supererà il fast fashion

I nodi da sciogliere, su questo fronte, sono diversi: «Il tema esiste: da un lato c’è il rischio che il brand trovi in vendita sui market place prodotti in condizioni non ottime oppure capi e accessori venduti a un prezzo troppo inferiore a quello di mercato. Poi c’è il problema dei pezzi contraffatti: in alcuni casi le copie sono talmente simili all’originale che è difficile distinguerle anche a fronte di un’analisi approfondita», spiega Paola Cillo, professore associato del dipartimento Management e Tecnologia dell’Università Bocconi. La minaccia all’identità del brand, secondo Cillo, arriva soprattutto dalla «sovrabbondanza di prodotti che si trovano online, in netto contrasto con l’essenza stessa del lusso: l’esclusività. Che si traduce nella scarsità di prodotti disponibili».