Moda, sette fiere con 3.000 espositori: la filiera in vetrina a Milano

Sono circa 3.000 i marchi che, dallo scorso venerdi 17 a lunedi 27 febbraio, hanno presentato e presenteranno le loro creazioni a Milano, tra Rho Fieramilano, il centro congressi Allianz Mico e il Tortona Fashion e Design District, nell’ambito di sette manifestazioni fieristiche dedicate ai filati, alla concia, alle calzature, alle borse, all’abbigliamento e alla pellicceria, a gioielli e bijoux e alla moda di ricerca.

Le fiere milanesi dedicate alla moda, infatti, sono tornate in gran forma dopo il biennio Covid e hanno un obiettivo comune: fare il pieno di buyer, italiani e stranieri, sperando in un ritorno sia dei russi sia dei cinesi. Del resto le edizioni di febbraio di Milano Unica e Mido hanno registrato numeri positivi: oltre 5.300 visitatori la fiera dei tessuti e 15.000 quella degli occhiali, con compratori internazionali in netta crescita rispetto all’anno scorso.

Venerdi 17, in barba alle superstizioni, ha aperto le danze Homi Fashion&Jewels, manifestazione dedicata alle novità del settore bijoux e accessori moda con 600 brand, di cui il 30% esteri, tra affermati ed emergenti.

Micam riparte con 988 marchi (di cui 451 stranieri)

Oggi, invece, è la volta di Micam, Mipel e The One, che chiuderanno il 22 febbraio passando il testimone alle sfilate in calendario con la Camera Moda. Quella tra le manifestazioni dedicate a calzature, borse e pelletteria e abbigliamento (inclusa la pellicceria) è una combinazione ben rodata. Micam, giunto alla 95esima edizione, dà spazio alle collezione autunno-inverno 23/24 di 988 marchi di calzature, di cui 451 di espositori internazionali. Un’occasione per consolidare una ripresa che si è verificata lo scorso anno, ma è comunque ostacolata su più fronti: dalla guerra in Ucraina all’aumento esorbitante dei costi energetici, passando per la difficoltà di reperire materie prime e personale. «In una fase cruciale per sostenere la ripresa economica del settore e riportare la produttività ai livelli pre-pandemia, questa rassegna rappresenta una opportunità straordinaria - ha detto Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici e di Micam -. Abbiamo rivolto massima attenzione all'innovazione nel retail ma anche quanto di più aggiornato c'è sul fronte della sostenibilità. L’aggiornamento tecnologico e la digitalizzazione sono fattori predominanti per il nostro comparto, fattori che potrebbero contribuire a rendere più appetibile le nostre aziende per le nuove generazioni».

Mipel, la pelletteria chiude il 2022 con export a +15,1%

Cavalcare la ripresa è un’imperativo anche tra gli stand del Mipel 123, dove sono riuniti circa 150 marchi. Secondo i dati di preconsuntivo il comparto ha chiuso il 2022 con fatturato s intorno ai 13 miliardi di euro (+14,8%) ed export a +15,1% rispetto al 2021.- ci : «Siamo forti del successo riscosso dalle ultime edizioni di Mipel e le stime provvisorie di preconsuntivo sulla pelletteria made in Italy confortano e ci spingono ad andare avanti con ancora più convinzione - spiega Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri -. Il Salone si conferma il principale punto di incontro tra brand e buyer internazionali qualificati alla ricerca del meglio della pelletteria italiana e internazionale e pensiamo che questa edizione possa essere particolarmente importante per i nostri espositori con un possibile ritorno in fiera non tanto dei buyer russi, ma di quelli di mercati già in crescita nel corso della scorsa edizione. Penso a Giappone, Usa, Corea del Sud, Singapore, Qatar ed Emirati». Il salone ha sperimentato con successo nelle precedenti edizioni post pandemia (e ripropone quest’anno) una formula digitale: uno showroom online realizzato in collaborazione con la piattaforma Mirta.com e già attivo dal 1°febbraio.