Moda, sport, idee per ripartire: il nuovo numero dedicato alle passioni maschili

Le sfide del 2022 saranno tutt'altro che poche o poco impegnative, ma il numero di gennaio di How to spend it è pensato per affrontarle in discesa. Una rassegna delle migliori idee per ricaricarsi e riaccendere i motori, guidati dai consigli di campioni sportivi e allenatori dell'anima.

Le parole d'ordine di questo numero si leggono sulla copertina: energia, adrenalina performance, sport, ma anche la giusta dose di divertimento. L'immagine è quella di una montagna innevata, con una fortissima pendenza, dove allenamento e coraggio consentono di controllare l'alta velocità con tecnica e in sicurezza. Una metafora delle sfide che vanno affrontate di slancio. Tanti i temi e i protagonisti di questo numero. A partire da Hervé Barmasse, uno degli scalatori italiani più esperti, da Kristian Ghedina e da Giorgio Rocca, fra i più forti sciatori di Coppa del Mondo, che raccontano le discese (e le salite!) più belle della loro vita.

Grande spazio alla moda maschile per un numero che sarà in edicola il 14 gennaio, in contemporanea a Milano Moda Uomo, ma che tutti i visitatori di Pitti a Firenze potranno avere in anteprima. Lo stile formale e il ritorno dell'ascot, l'abbigliamento sportivo e le attrezzature invernali, gli zaini di nuova generazione e gli accessori tecnologici: un punto a tutto tondo sull'eleganza per lui.

Se il segreto del successo è allenare corpo e mente, il nuovo How to Spend it è andato a caccia delle più interessanti collezioni d'arte con la guida di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e di Thomas Girst e ha fatto il giro del mondo fra le più spettacolari, rifornite e interessanti librerie da Buenos Aires a Bangkok.

E ancora: passione auto e il trend di costruire case con garage a vista, a misura di capolavori. Infine, poiché le vacanze sono già finite e ci aspetta un intero anno di lavoro, qualche idea per il weekend che unisce sicurezza, detox e remise en forme.