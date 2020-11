Moda toscana in crisi: export crolla del 37% nel primo semestre 2020

3' di lettura

Nell’anno orribile della pandemia, anche i motori storici delle economie territoriali possono incepparsi in modo inatteso, arrivando a frenare l’intero sistema produttivo. È quel che sta accadendo in Toscana con l’industria della moda, uno dei punti di forza con le sue filiere del tessile-abbigliamento, della concia-pelletteria-calzature, dei gioielli, che in questo 2020, a causa del crollo dei consumi e della chiusura dei negozi, è diventata uno dei responsabili della caduta fragorosa dell’economia: -12% il Pil toscano dei primi sei mesi (stimato da Bankitalia col nuovo indicatore Iter), -15,4% l’export del primo semestre.

Con l’aggravante che la pandemia, spiega Banca d’Italia nel documento che aggiorna la congiuntura toscana di metà anno, si è abbattuta su un’economia regionale che era già debole (+0,1% il Pil 2019), e che non aveva ancora recuperato tutti i danni della crisi del 2008.

In questo scenario la moda toscana è il settore che ha visto rallentare di più fatturati e export, segnando nel primo semestre un calo del 37% nelle vendite estere e lasciando sul campo ben 2,7 miliardi, ma è anche quello che, grazie ai grandi marchi internazionali, guarda lontano programmando investimenti, come quelli annunciati o avviati proprio in questi mesi: dai nuovi stabilimenti di borse Yves Saint Laurent a Scandicci, di Balenciaga a Cerreto Guidi, di Fendi a Bagno a Ripoli, di Furla a Tavarnelle, fino al completamento del polo logistico di Prada nel Valdarno aretino.

A consolare la Toscana per adesso c’è l’occupazione che tiene meglio della media nazionale (-0,8%), grazie al maggior peso in Toscana dei contratti a tempo indeterminato, protetti dal blocco dei licenziamenti, e al maggior utilizzo degli ammortizzatori sociali. Le conseguenze delle minori assunzioni, però, sono sulle spalle dei giovani (15-24 anni), delle donne e del settore turismo e servizi alla persona.

Anche le prospettive - emerse dall’indagine fatta da Bankitalia nel mese di settembre su 400 aziende dell’industria, servizi e costruzioni con più di 20 dipendenti - sono nere: il 75% delle imprese industriali stima cali consistenti di fatturato nei primi nove mesi dell’anno, ancora più pesanti per il settore moda e per le piccole imprese; più del 33% ha rivisto al ribasso i piani di investimento per il 2020; il 40% delle aziende prevede una riduzione di fatturato anche per i prossimi mesi e per i primi del 2021.