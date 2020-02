Moda, per una settimana Milano è capitale mondiale. Export in salita del 6,6% Fino a lunedì 24 il capoluogo lombardo è vetrina di tutta la filiera, grazie anche alle fiere. Il settore ha superato i 90 miliardi di fatturato di Giulia Crivelli

Dal 18 di febbraio Milano torna capitale mondiale della moda donna: le fashion week di New York e Londra si sono concluse senza infamia e senza lode e hanno registrato defezioni importanti (si veda anche Il Sole 24 Ore del 14 febbraio). A Milano invece la settimana sarà più ricca del solito, nonostante, potremmo dire, la minaccia incombente del coronavirus. Alle sfilate e presentazioni delle collezioni per l’autunno-inverno 2020-2021 in programma da martedì 18 a lunedì 24 si affiancano fiere di settore come Micam (calzature) e Mipel (borse) e manifestazioni dedicate ad abbigliamento e accessori: White, Super e theOne. Last but not least, le fiere Lineapelle e Mido, il più importante salone europeo degli occhiali, che si terrà dal 29 febbraio al 2 marzo.

Nel complesso, una vetrina di oltre due settimane per l’intero sistema tessile-moda italiano “allargato”, che comprende anche gioielli, cosmesi e occhiali e che nel 2019 ha superato i 90 miliardi di fatturato, in crescita di poco meno dell’1% sul 2018 e con un export salito del 6,2% a 71,5 miliardi.

L’importanza della moda donna

Secondo le analisi preliminari elaborate dal Centro studi di Confindustria Moda per Sistema moda Italia (Smi), nel 2019 il fatturato della moda donna è stimato in crescita del 2,6% a 13,7 miliardi:il comparto femminile concorre a circa il 24,5% del turnover complessivo e la principale spinta al settore è venuta nello scorso anno dalla domanda estera, mentre le vendite interne sono rimaste sotto tono. Secondo i dati Istat disponibili, relativi al periodo gennaio-ottobre 2019, l’export è cresciuto del 6,6%, per un valore che sfiora gli 8 miliardi.

Le esportazioni verso Paesi dell’Unione europea sono salite del 6,2% e valgono il 50,5 % del totale; quelle verso Paesi extra Ue sono aumentate del 7%. Ai primi cinque posti come mercati di destinazione ci sono Francia, Germania, Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito.