Moda uomo, lo Speciale del Sole 24 Ore in edicola il 14 giugno

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Tra voglia di ripartenza post Covid e timori sull’andamento del conflitto in Ucraina, l’edizione 102 di Pitti Uomo è ai blocchi di partenza. Al menswear e alle sfide che si trova ad affrontare – tra cui il digitale e la sostenibilità – è dedicato lo Speciale Moda Uomo di 28 pagine che sarà in edicola il 14 giugno con Il Sole 24 Ore, in concomitanza con l’inizio della manifestazione.

A Firenze saranno presentate le collezioni di abbigliamento e accessori per la primavera-estate del 2023 ed è un’edizione che torna (quasi) ai livelli pre pandemia per numero di espositori e di visitatori attesi. Nello Speciale si trovano vetrine delle novità per la stagione estiva del prossimo anno, accanto ad approfondimenti sulle strategie e visioni di una selezione di espositori.

Loading...

Spazio anche a quello che proporranno marchi e aziende per la stagione autunno-inverno 22-23, già presentato nelle settimane della moda e al Pitti di gennaio. Non mancano i trend attuali, con quattro pagine a cura del magazine How to Spend It, che prendono spunto dalle collezioni per la stagione che stiamo vivendo, la primavera-estate 2022.

Un focus inoltre è dedicato alle novità della cosmetica da uomo, comparto in forte crescita sia per i prodotti per la cura del viso e del corpo, sia per i profumi.