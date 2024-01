Moda, Pitti Uomo al via. L’export traina i ricavi, ma nel 2024 inizio complesso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con 832 marchi, di cui 386 esteri (46% del totale), si apre oggi a Firenze la 105esima edizione di Pitti Uomo, fiera che rappresenta uno degli appuntamenti chiave per gli operatori internazionali del settore menswear. E che, insieme alla fashion week maschile di Milano alla quale passerà il testimone venerdi 12 gennaio, mette in vetrina un comparto (il menswear) che da sempre è un fiore all’occhiello della moda italiana e, secondo le stime di Confindustria moda, dovrebbe archiviare il 2023 con ricavi pari a 11,9 miliardi di euro, in salita del 5% sul 2022 e valore della produzione in aumento del 6,5% sul 2022.

Urso: «Chiamerò stilisti per la giornata del made in Italy»

«Il 2022 e anche il 2023 sono stati anni molto buoni per la moda italiana, che ha riaffermato la sua leadership globale - ha detto Adolfo Urso, ministro per le imprese e per il Made in Italy all’inaugurazione della fiera - . È un settore manufatturiero importante per il nostro paese, e anche un emblema del made in Italy. Chiamerò tutti i grandi creativi, le firme, gli autori di queste eccellenze riconosciute nel mondo, a partecipare anche loro alla prima giornata nazionale del made in Italy che si svolgerà il 15 aprile». La giornata del made in Italy è stata istituita con il ddl Made in Italy approvato lo scorso dicembre e in vigore da giovedi 11 gennaio che istituisce, tra le altre cose, anche il Liceo del made in Italy e il “Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda” e stanzia 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni per il 2024.

L’export traina il menswear ma frena nel terzo trimestre



A trainare il comparto menswear, così come la moda italiana in generale, sono le vendite oltre confine che secondo Confindustria moda dovrebbero salire del 6,5% sul 2022. Un risultato che, dopo un inizio d’anno brillante (con l’export tra gennaio e settembre a +7,3%), ha segnato una battuta d’arresto. La conferma arriva da Matteo Zoppas, presidente di Ice: «Per il periodo gennaio-novembre 2023 abbiamo registrato una crescita del 7% a/a, che però ora si è arrestata, non tanto la parte italiana produttiva, quanto il sistema distributivo a livello internazionale», ha detto. Zoppas ha sottolineato come la moda italiana si sia rivelata però resistente e resiliente rispetto alle incertezze e alle negatività degli ultimi tre anni: «Veniamo da anni molto complicati, dove sia la pandemia sia le crisi belliche hanno penalizzato particolarmente i nostri mercati e gli schemi sono saltati. Nonostante questo, grazie all’impegno dei nostri imprenditori, siamo circa a +30% di export sul 2019, un risultato importante che ha tenuto anche nel 2022 con un +20% rispetto al 2021».

Tessile-abbigliamento a 65 miliardi di ricavi

Allargando il focus all’intero tessile abbigliamento, il 2023 ha segnato un aumento dei ricavi del 3% sul 2022 a 65 miliardi di euro (+18% sul 2019). Il 2024 rappresenta una sfida importante: «I primi mesi del 2024 si presentano un po’ più complessi, perché abbiamo delle tensioni che comunque ci attanagliano, abbiamo delle condizioni che stanno modificando anche il percepito dei consumatori», ha detto Sergio Tamborini, presidente di Sistema moda italia. Da qui la richiesta di un intervento da parte del governo soprattutto sul fronte dei costi che le imprese devono sostenere: «Abbiamo un gap sull’energia che è particolarmente significativo rispetto agli altri paesi europei, abbiamo un tema di materie prime di cui la nostra industria ha bisogno; abbiamo alcuni temi lasciati nel cassetto da condizioni precedenti, come quella dei crediti di imposta sui campionari che deve essere messa a terra e definita in modo ultimativo perché si trascina da qualche anno e dà incertezza delle imprese, è un elemento che va sistemato» chiude Tamborini. Che proprio ieri ha annunciato l’uscita di Smi (che riunisce le imprese del settore tessile-abbigliamento) da Confindustria moda, nata cinque anni fa per riunire tutte le associazioni che rappresentano le anime del settore (Anfao, Aip, Unic, Assocalzaturifici, Aimpes).

La Federazione e l’associazione opereranno in «piena autonomia in tema di rappresentanza, in particolare verso l’Unione Europea, coerentemente con la diversa visione strategica che ha portato alla decisione resa nota oggi», ha spiegato una nota. Per decadenza dei requisiti previsti dallo statuto, il presidente Ercole Botto Poala ha rassegnato le dimissioni con efficacia dall’1 gennaio, sostituito ad interim da Annarita Pilotti.