Fay (gruppo Tod’s), vietati gli stravolgimenti. Le collezioni sono razionali e con un gusto preciso

Ha studiato in Italia e vive tra Milano, le Marche e Vienna, sua città natale. Nel mondo della moda ad Arthur Arbesser sarebbe bastato sapere l’inglese, oltre al tedesco. Invece ha imparato benissimo la nostra lingua e solo un leggero accento teutonico tradisce le sue origini: parla un italiano preciso, forbito al punto giusto e persino colorato, non certo accademico. Conferma la massima secondo la quale si può dire di conoscere davvero una lingua solo se la si sa usare per raccontare una barzelletta.

«O per arrabbiarsi – sorride Arthur Arbesser –. Un’altra cosa molto difficile da fare in una lingua che non hai imparato da piccolo. Per fortuna, non mi arrabbio spesso: per carattere e perché non ne ho veri motivi. Lavorare con i professionisti italiani della moda, dagli artigiani agli imprenditori, significa avere delle certezze. Non solo perché la qualità dei processi è altissima, ma anche perché nessuno dice mai “questo non si può fare”. Le idee sono sempre ben accette, l’importante è saperle presentare, discutere e dare loro una forma concreta».

Arbesser, classe 1983, è da poco più di un anno direttore creativo di Fay, marchio del gruppo Tod’s focalizzato sull’abbigliamento, più che su scarpe, borse e pelletteria. La collezione per la primavera-estate 2019 è la prima che ha potuto creare e seguire in prima persona e dal primo all’ultimo passaggio, quello nei negozi.

«È un onore essere chiamato a dare nuova linfa a un marchio come Fay. Ed è anche una grande responsabilità: bisogna resistere alla tentazione di stravolgere, di imporre un codice stilistico estraneo, per quanto originale – racconta il designer, che ha lavorato in passato per Armani e Iceberg –. Ad aiutarmi in questa impresa sono state le persone che lavorano nell’ufficio stile e le ragazze e ragazzi che con passione direi artistica scelgono i tessuti e tutte le altre materie prime. Poi naturalmente c’è la parte artigianale e manifatturiera, punto di forza del gruppo Tod’s». I dati dell’intero esercizio verranno annunciati il 23 gennaio, quelli dei primi nove mesi indicano per Fay un fatturato di 43,5 milioni, su un totale di gruppo di 722,7 milioni.

«Come molti stranieri sono affascinato, fin da prima di studiare moda, dall’eleganza e dal gusto innati in tantissimi italiani – aggiunge Arbesser –. Per me Fay incarna questi valori, non potrà mai essere un marchio che insegue le tendenze, che rincorre i Millennials oggi e la generazione Z dopodomani. Può sembrare paradossale, detto da me, che appartengo alla generazione dei nati dopo il 1980, ma penso che sia arrivato il momento di rallentare, di apprezzare ciò che richiede tempo per essere pensato e prodotto».

Sogna un mondo (un po’) diverso da quello dominato dai social e dalla comunicazione sincopata; è idealista, romantico e sognatore, a suo modo. Ma pure molto pratico: ha capito che l’input del fondatore del gruppo Tod’s, Diego Della Valle, è diffondere la conoscenza del marchio Fay fuori dall’Italia e di aumentare le vendite nel nostro Paese e all’estero. «Le collezioni sono razionali, pensate per un target chiaro come gusto ma non necessariamente come età, anche perché sono convinto che molti giovani siano stanchi di non sapere cosa indossano o qual è l’origine di un materiale o di una silhouette – spiega il designer –. Certo, a ogni stagione dobbiamo proporre novità, accostamenti innovativi, qualche forma che non ti aspetti. E poi contaminare tra quello che pensiamo prettamente maschile o femminile. La moda può essere, nel suo piccolo, un grande agente di cambiamento o almeno di avvicinamento tra mondi».

L’idealismo della ragione sta dando i suoi frutti: il sell-out (acquisti nei negozi) della collezione autunno-inverno nei multimarca (vera cartina di tornasole del successo di un brand) è in forte crescita, idem per il sell-in(acquisti da parte dei negozi) della primavera-estate. «Il bello di questo lavoro? Non sentirsi mai arrivati. Non c’è il tempo di godersi il successo di una collezione, bisogna concentrarsi e innamorarsi di quella successiva».

