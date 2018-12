Un orologio celebra il volo attorno al mondo a bordo di uno Spitfire

Prodotto in 20.351 esemplari tra il 1936 e il 1948, è diventato, grazie anche al suo ruolo nella Battaglia d'Inghilterra, uno dei simboli della lotta per la libertà. E ad agosto del 2019, a 79 anni esatti dall'inizio di quello storico scontro aereo, l'ultimo Spitfire decollerà di nuovo: questa volta non per confrontarsi con i Bf 109 tedeschi, ma per tentare, per la prima volta, il giro del mondo. Un’impresa, battezzata “The longest flight”, che presenta enormi difficoltà, a partire dal fatto che l'iconico aereo ha un'autonomia massima di 750 chilometri: il che significa che i due piloti, Steve Boultbee Brooks, fondatore dell'unica accademia di volo dedicata proprio allo Spitfire e primo a compiere il elicottero la trasvolata Polo Nord-Polo Sud, e Matt Jones, uno dei piloti di Spitfire più esperti della nostra epoca, dovranno fare 150 scali per consentire il rifornimento e la manutenzione.

Proprio poiché “il volo più lungo”, tra il gelo della Russia e le tempeste di sabbia del deserto, l’umidità del Sud-Est asiatico e le tempeste del Pacifico, metterà a dura prova non solo il velivolo ma anche tecnici e piloti, per l'impresa sono stati selezionati solo gli equipaggiamenti migliori. A partire dagli orologi, strumenti indispensabili per gli aviatori: non a caso main sponsor dell’impresa è IWC Schaffhausen, Manifattura svizzera che deve la propria reputazione internazionale proprio ai suoi orologi creati appositamente per il mondo dell’aviazione. A partire dal primo “Special Pilot’s Watch” presentato nel 1936 per rispondere alle esigenze di piloti d'aereo, con quadranti immediatamente leggibili sia di giorno sia di notte, scappamento antimagnetico e ghiera girevole.

IW395501_Pilot's Watch Timezoner Spitfire Edition The Longest Flight

IWC ha così scelto di dedicare al “volo più lungo” una serie limitata di orologi in soli 250 esemplari, il “Pilot’s Watch Timezoner Spitfire Edition ‘The Longest Flight'” (foto a lato): eccellenza dell’orologeria svizzera come lo Spitfire lo è stato dell’ingegneria aeronautica dell'epoca, è ispirato all'iconico orologio Mark XI e combina il meccanismo brevettato Timezoner (grazie al quale basta ruotare la ghiera per muovere le lancette cambiando automaticamente fuso orario) con un movimento automatico di manifattura, mentre il fondello riporta il logo “Silver Spitfire – The Longest Flight” e il numero di serie dell’orologio (foto sotto).



IW395501_Pilot's Watch Timezoner Spitfire Edition The Longest Flight back

A richiamare la cabina di pilotaggio dello Spitfire sono anche i colori: dal nero delle lancette al verde del cinturino in tessuto, fino all'argento della cassa in acciaio inox da 46 mm.

E proprio con una livrea argentata decollerà anche lo Spitfire di Brooks e Jones: la partenza è prevista dall'aerodromo britannico di Goodwood,dove ha sede anche la Spitfire Flying Academy, e sebbene le tappe non siano ancora state definitivamente selezionate (dipenderà anche dalla situazione meteo), nel suo volo attorno al mondo l'aereo farà prima rotta per l'Islanda, per poi toccare il Canada, gli Stati Uniti, l’Alaska, la Russia, il Giappone, il Sud-Est asiatico, l’India, il Medio Oriente e infine nuovamente l’Europa. Proponendosi ovunque nel mondo – è questo,oltre al tentativo di record, il senso dell'impresa – come ambasciatore di libertà, con la speranza di ispirare i giovani a interessarsi di meccanica e ingegneria, così che lo Spitfire possa continuare a volare anche negli anni a venire.

Il “Pilot’s Watch Timezoner Spitfire Edition ‘The Longest Flight'” è uno dei pochi segnatempo svelati in anteprima: la presentazione ufficiale della nuova collezione di Pilot's Watches di IWC Schaffhausen avverrà a gennaio 2019 in occasione del Salone Internazionale dell'Alta Orologeria di Ginevra.

