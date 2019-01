Allegri strizza l’occhio al pubblico giovane

Espansione all’estero e conquista di un pubblico giovane sono i due focus su cui si concentrano le strategie di Allegri, azienda nata dall’intraprendenza di Allegro e Renato Allegri che nel 1954 iniziano la produzione di impermeabili con i tessuti e le lavorazioni più innovative del momento per ottimizzarne i pesi e la loro resistenza ai cambiamenti climatici, in particolar modo alla pioggia. Nel 1971 nasce la Allegri Spa con sede a Vinci, in Toscana. L’attenzione dei due imprenditori si sposta dalle novità tecnologiche allo stile: le loro produzioni si trasformano in linea con le tendenze moda e iniziano una serie di collaborazioni stilistiche con importanti nomi della moda internazionale come Giorgio Armani, Marithe&Francois Girbaud, Martin Margela, Viktor&Rolf. Nel 2011 l’acquisizione da parte del gruppo coreano LF “Life in Future”.

Il percorso del brand prosegue, ma con una nuova ottica di sviluppo. «L’obiettivo è far evolvere la nostra collezione attraverso la riedizione in chiave moderna di capi iconici oltre che allo creazione di nuovi pezzi che incurioscano il segmento giovane tra i 25 e i 35 anni - spiega Benjamin Constantin, marketing e communication director di Allegri -. Sul fronte stilistico prosegue infatti il percorso delle due anime complementari del brand: innovazione e sviluppo di nuove tecnologie senza perdere di vista i valori di autenticità, performance e qualità del marchio».

Giovani, ma non solo. Un altro obiettivo dell’azienda da 35 milioni di euro di ricavi è crescere all’estero. «Vogliamo tornare a essere protagonisti soprattutto in Europa e negli Usa – aggiunge Constantin - con la nostra collezione rinnovata e la collaborazione con Cottweiler dalla quale è nata una capsule collection che sarà presentata a Pitti Uomo che ben rappresenta il connubio tra il know how di Allegri con la tecnologia del tessuto e la creatività del duo britannico Ben Cottrell e Matthew Dainty, dando vita ad un nuovo concetto di capospalla metropolitano».

Heritage e design moderno diventano la sintesi di una nuova estetica che combina eleganza con funzionalità e stile, applicati a una capsule grintosa di dieci impermeabili. La collezione è ispirata al mondo marino e acquatico, dove elementi legati all’abbigliamento sportivo della pesca subacquea e dell’apnea, vengono

incorporati all’interno dei tradizionali capi Allegri. Layer termici removibili sono combinati con tessuti speciali e avveniristici.

