Giovani talenti in primo piano alla Milano fashion week

La fashion week di Milano non molla sui giovani che continuano a essere in primo piano. In calendario - ieri ha sfilato Tiziano Guardini, oggi in passerella ci sarà Marco Rambaldi, entrambi supportati dalla Camera della Moda e dal Cnmi Fashion Trust - e in alcune vetrine dedicate. Format di successo che si evolvono anno dopo anno in linea con i cambiamenti che caratterizzano il settore moda, ma mantenendo il focus sulla promozione dei talenti emergenti.

Al Fashion Hub Market 29 brand emergenti

È nato proprio con l’intento di mettere in contatto i giovani designer con i compratori (o con i possibili finanziatori, perché no) il Fashion Hub Market che è stato inaugurato ufficialmente ieri sera nello Spazio delle Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Lo spazio ospiterà, per tutta la durata della fashion week, le collezioni di 12 designer italiani e internazionali: 16 R Firenze, Andrea Mondin, Angelia Ami, Ara Lumiere, Chakshyn, Dhruv Kapoor, Federico Cina, Kartikeya, Moon Choi, Moon J, Retropose, Rowen Rose.

Sempre nella stessa location ci sono una sezione dedicata a otto designer provenienti dall'Ungheria selezionati da Camera moda insieme all’Hungarian Fashion & Design Agency - i nomi dei brand sono: Abodi, Artista, Celeni, Cukovy, Elysian, Je Suis Belle, Tomcsanyi, Zsigmond Dora Menswear - e un’area dedicata a sette giovani emergenti della Xi’ An International Fashion Town (Alexstorm, F/FFFFFF, Lanneret, Mukzin, Scale 79 Studio, Vmajor, Zynggati). E, ancora, i tre vincitori dell’International Woolmark Prize: Edward Crutchley, Michael e Nicole Colovos. In totale, dunque, 29 marchi.

The Next green talents fa il bis

Sono passati otto anni da quando il fondatore di Yoox Group Federico Marchetti e l’allora direttrice di Vogue Italia Franca Sozzani, scomparsa nel 2016, decisero di dare uno spazio ai giovani talenti durante la settimana della moda: offline, a Palazzo Morando, nel cuore del Quadrilatero, e online, sulla piattaforma yoox.com. E aiutarli a proporsi a un pubblico internazionale di buyer (o potenziali investitori) in città per la fashion week.

In questi otto anni non è venuto meno il bisogno di dare ai giovani una chance di visibilità. A cambiare sono state, però, le priorità della moda che sta diventando sempre più responsabile sul fronte ambientale e sociale.

In linea con questa evoluzione, ggi e domani a Milano è aperto al pubblico “The next green talents”, seconda edizione del format con un’angolazione specifica sulla sostenibilità. I talenti selezionati, ciascuno dei quali presenta la propria collezione in via Sant’Andrea 6 , a Palazzo Morando, sono sette e vengono da tutto il mondo: Bethany Williams (Regno Unito), Cora Bellotto (Italia), Renata Buzzo (Brasile), Bite Studios (Regno Unito), Ksenia Schnaider (Ucraina), Luna Del Pinal (Guatemala), e Mozh Mozh (Perù).

Ciascuno ha la propria storia, ciascuno la propria personalità. Tutti sono legati da un fil rouge: l’attenzione all’ambiente. L’obiettivo del progetto di Yoox - che ha una trasposizione digiatale nell’area del sito che si chiama Yooxygen -e Vogue Italia, infatti, è quello di sensibilizzare ulteriormente il settore moda sul tema della sostenibilità, sia sul fronte della produzione (e, quindi, l’uso di materiali o di tecniche di lavorazione a basso impatto ambientale) sia su quello del consumo. I giovani, del resto, rappresentano non solo le nuove generazioni di creativi, ma anche di consumatori.





© Riproduzione riservata