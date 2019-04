Sostenibilità in primo piano anche per le tessiture d’eccellenza, musei e laboratori di trame preziose

Un miliardo e duecento milioni: tante sono le tonnellate di gas serra immesse nell’atmosfera ogni anno dalla produzione tessile mondiale, una quantità che, secondo la Ellen MacArthur Foundation, supera quella delle emissioni dei trasporti aerei e marittimi messi insieme. Un’enormità, che paghiamo soprattutto per vestirci, poiché il 60% della produzione tessile è destinata all’abbigliamento. Del restante 40% fa parte anche la voce dei cosiddetti “home textiles”, i tessuti per arredamento. Secondo Eurostat, in Europa quella destinata alla casa copre il 15% della produzione tessile del continente, pari a un giro d’affari di circa 25,5 miliardi su un totale di 171 nel 2017.

A questa nicchia, soprattutto in Italia, appartengono eccellenze della storia della tessitura, piccole aziende che mentre conservano tecniche e saperi del passato, propongono nuove collezioni e investono anche in sostenibilità, ambientale e culturale. Fra le storiche manifatture italiane che porteranno le proprie novità al Salone del Mobile di Milano c’è Rubelli, che entro l’estate punta a ottenere la certificazione “green” di buona parte della sua collezione.

Il gruppo, che nel 2018 ha fatturato 70 milioni, generati per il 76% all’estero, sarà presente anche nello spazio S.Project, pensato per promuovere il dialogo fra i brand e il mondo del contract, un mondo che per Rubelli pesa per il 45% dei ricavi. Qui saranno presentate anche nuove collezioni di tessuti “ad alte prestazioni”, quasi tech, una novità per lo storico marchio veneziano, in grado di sopportare la luce e variazioni di temperature e dunque pensate proprio in chiave contract e idealmente destinati a spazi in e outdoor come le verande.

Tecnologia che, in chiave green, caratterizza anche le creazioni dell’Opificio, fondata nel 1998 a Torino da Barbara, Paola e Federico Bertoldo, e che fin da subito ha puntato su una produzione che fosse anche salubre, oltre che bella, scegliendo di eliminare la formaldeide: il composto organico è infatti usato per migliorare la stabilità delle tinture e in funzione “antipiega”. In sua assenza, per ottenere gli stessi risultati, si devono usare fibre di migliore qualità e seguire un processo produttivo più lento. Inoltre, non usare formaldeide consente di ridurre il consumo di acqua ed energia. L’Opificio predilige peraltro le fibre naturali come lino, lana e cotone, e proprio la rinnovata collezione di velluti di cotone, in 60 varianti colore, sarà fra le novità presentate al Salone.

Sostenibilità è un impegno che vuol dire anche tutelare saperi antichi e trasformarli in prodotti contemporanei, come fa a Venezia dal Settecento la tessitura Luigi Bevilacqua, la più antica in attività d’Europa. Su telai jacquard affacciati sul Canal Grande si realizza il velluto soprarizzo veneziano, tecnica ormai nota a pochi artigiani, ma l’azienda non è un museo, anche se nel suo archivio ci sono 3.500 disegni: nei giorni del Salone, nell’atelier di Virginio La Rocca, presenterà infatti le nuove collaborazioni, fra cui quella con Bross Italia design.

Non sarà invece al Salone, ma è anch’essa impegnata fra passato e futuro del tessile, la manifattura della Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze, creata nel 1906, uno scrigno per il sapere tessile, che oltre a produrre tessuti è impegnata anche nella conservazione e trasmissione di tali saperi, anche attraverso un ricco calendario di corsi a cui partecipano studenti e appassionati da tutto il mondo.



A Firenze si producono velluti e broccati “classici”, che riprendono le collezioni sviluppate in cento anni di vita da Giuseppe Lisio, ma anche creazioni su misura, dove si possono inserire anche piume, raffia, ciniglia, che fanno elevare a livelli imprevedibili il prezzo medio di 2.500 euro a metro quadro di una produzione standard. D’altra parte, anche in questo caso, tutto nasce a mano e se di velluto si producono circa 20-25 cm al giorno, per i broccati si scende a 8-10. I prodotti “bespoke” sono apprezzati in Italia, soprattutto per ville in Liguria e Toscana, come all’estero, specie nei Paesi Arabi. Le creazioni nate dalla collaborazione con Turnell&Gigon, che ne è distributore per Inghilterra e Irlanda, sono esposte nel loro showroom nel Design Centre di Chelsea Harbour, a Londra, nella “Art Deco Gatsby Suite” della luxury designer Katharine Pooley, dove i tessuti fanno da corredo all’arredamento della lussuosa dimora.

