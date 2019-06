Make-up, Chromavis continua a crescere e porta a Parigi la sua innovazione

Si chiama Escape la nuova collezione che Chromavis - azienda italiana produttrice di make-up conto terzi - presenterà il 20 e il 21 giugno a Make Up in Paris, fiera sulla quale l’azienda punta nella sua strategia di espansione e presidio dei mercati esteri assieme ad altre cinque manifestazioni in tutto il mondo, da Los Angeles a Bologna passando per Shanghai e Parigi fino a New York e Hong Kong.

L’azienda, che ha chiuso il 2018 - il secondo anno dedicato alla ristrutturazione aziendale - poco sotto i 150 milioni di euro e l’obiettivo di chiudere quest’anno a 180 milioni di euro con dieci stabilimenti produttivi (sette in Europa, uno in Ucraina, uno in Usa e uno in Brasile a cui si aggiungono due uffici commerciali a New York e a Parigi, esporta in tutto il mondo le sue creazioni dedicando il 9% dei ricavi in ricerca e sviluppo, come spiega il suo ad Fabrizio Buscaini: «Chromavis investe costantemente in ricerca e innovazione per migliorare continuamente la propria forza creativa e produttiva. Sei sono gli hub dedicati, per un totale di circa 120 persone che vi lavorano all'interno su un totale di mille dipendenti».

E aggiunge: «Lavoriamo con il 95% dei brand presenti nel mercato cosmetico globale con circa 340 clienti in tutti i segmenti di mercato distribuiti in 75 Paesi. Tra i mercati principali ci sono Europa (50%) e Stati Uniti (40%); la Cina è sicuramente uno dei mercati al momento più interessanti, dove siamo già in parte presente ma con l'obiettivo di incrementare maggiormente la penetrazione. L'Italia ha un significato particolare in termini di know how e “culla creativa”. Vogliamo consolidare il mercato storico rappresentato dall'Europa e crescere ancora negli Stati Uniti nel breve termine e in Asia nel medio-lungo termine».

Escape racconta di come accanto a velocità e performance, in un mercato che viaggia alla rapidità di un click, stia emergendo nel consumatore il bisogno di dedicare più tempo a se stesso. Una “fuga” nella propria intimità ma anche la voglia di conoscere sempre più a fondo ciò che il prodotto contiene, una nuova e forte consapevolezza per la propria immagine e benessere. Nascono formulazioni sempre più essenziali e performanti con un'attenta selezione di pochi ed efficaci ingredienti e forte orientamento al naturale, in linea con le richieste del mercato e con i trend futuri. Un ritorno a una semplicità fatta di forte attenzione formulativa al fine di garantire una performance al top. La sensorialità diventa protagonista essenziale, trasformando il momento del make-up in un “me-moment” senza precedenti.

Chromavis ha anche voluto rivisitare in chiave bobo-chic i grandi classici del make-up che si rivolgono ad un consumatore esigente che cerca nel make-up sofisticazione e un'eleganza molto “parigina”. Non mancano gli effetti speciali, con texture che sembrano prendere vita grazie a giochi di luci e ombre assolutamente inattesi, superfici cinetiche, pastelli che sorprendono con punti luce multi riflesso incastonati su basi super metalliche.



