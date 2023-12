Moda&lusso, 23 aziende italiane tra le prime 100, ma serve innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ventitrè contro sette. Se si dovesse esprimere sotto forma di numeri da mettere a confronto, l’eterna lotta tra il lusso italiano e quello francese - ormai sempre più flebile, visto che il lusso francese è per gran parte made in Italy - avrebbe questa forma. Secondo la 10ª edizione del rapporto Global Powers of Luxury Goods 2023 di Deloitte, infatti, tra le prime cento imprese del settore Fashion&Luxury a livello globale (sulla base delle vendite consolidate nell’esercizio 2022, ndr) ben 23 sono italiane, contro “sole” sette francesi. Queste ultime - Lvmh e Kering in testa, con Chanel ed Hermès tra le prime otto - sono però le top player del settore: generano poco meno di un terzo (32,3%) delle vendite totali della top 100, hanno una dimensione media di 16 miliardi di dollari, più di quattro volte superiore alla media delle prime 100, e un margine di profitto poco sotto il 20 per cento. «La parte del leone continuano a farla i grandi gruppi del lusso - spiega Ida Palombella, global Fashion&Luxury Industry co-leader di Deloitte per l’Italia e il network global - ma anche le aziende italiane, che per i consumatori rimangono un sinonimo di eccellenza e di creatività uniche al mondo».

Per incontrare la prima italiana in classifica, il gruppo Prada bisogna scendere alla posizione numero 18, stabile rispetto all’anno scorso. Tra le prime trenta rientrano anche Moncler (27ª) e Giorgio Armani (30ª, in calo di due posizioni rispetto al 2022): insieme, queste tre aziende, generano il 35% dei ricavi realizzati dalle imprese italiane nella top 100. Subito dopo, nella prima parte della classifica, ci sono Otb, Max Mara, Zegna, Valentino e Dolce&Gabbana (l’unica, insieme a Morellato Group (+11) , a guadagnare posizioni rispetto all’anno scorso: +5). Nel loro complesso le 23 italiane hanno registrato un incremento di fatturato medio del 19,4%, leggermente inferiore al 20% della crescita media registrata dalle 100 imprese analizzate, che hanno toccato quota 347 miliardi di dollari, e un margine di profitto complessivo del 9,3%, quattro punti percentuali sotto il 13,4% medio dell’intero campione (in salita di 1,2 punti percentuali sulla classifica 2022) e il 19,3% delle francesi. «Queste aziende sono esempi di prestigio e quest’anno registrano tutte performance positive in termini di vendita, la quasi totalità ha avuto anche una crescita a doppia cifra rispetto all’anno fiscale precedente - continua Palombella -. Dando uno sguardo al futuro, sicuramente il contesto internazionale economico e geopolitico riserva numerose sfide per le aziende e, come si è visto nel recente passato, i grandi conglomerati del lusso hanno un assetto che si è dimostrato particolarmente resiliente, ma le aziende italiane sono caratterizzate da una grande tradizione, da una forte spinta innovativa e da modelli di business sempre più orientati alla circolarità che le renderà capaci di stare al passo con le grandi trasformazioni dei prossimi anni».

Le imprese italiane risultano anche tra i campioni di crescita: Golden Goose, marchio di sneaker di lusso da 529 milioni di ricavi 2022 nel portafoglio di Permira, che sarebbe in procinto di quotarsi, tra il 2019 e il 2022 ha messo a segno una crescita media annua del 24,1%, la quinta percentuale più elevata nella top 100 mondiale dietro a Farfetch, al brasiliano Grupo de Moda Soma (abbigliamento) e a due realtà cinesi, Dr Corporation Limited e Chow Tai Seng Jewellery, entrambe attive nel segmento gioielleria. Nella top 20 per crescita anche Morellato (+17,3% Cagr), Moncler (+16,9%), Euroitalia (profumi, +15,3%) e Brunello Cucinelli (+14,8%).

L’indagine è, come già detto, alla sua decima edizione e fotografa uno scenario completamente diverso da quello degli inizi: «Innanzitutto, citerei la crescita registrata dalle vendite dei beni di lusso delle aziende analizzate dal nostro report in questo decennio: siamo passati da 171 miliardi di dollari dell’anno fiscale 2012 a 347 miliardi nel 2022, più del doppio del valore e con un peso sempre più incisivo dei grandi gruppi internazionali su questi risultati - chiosa Palombella -.In questi dieci anni è letteralmente cambiato il mondo, dai consumatori alle aziende fino alla concezione del lusso stesso, oggi sempre più green, digitale e vicino alle esigenze del proprio target, elementi quasi impensabili fino a pochi anni fa in questo settore fortemente orientato all’heritage».