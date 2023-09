Model 3: la Tesla best-seller si rinnova. Dimensioni, autonomia e design

Ascolta la versione audio dell'articolo

I costruttori europei lo chiamano ‘Restyling' o ‘Life Cycle Improvement', ma in Tesla ci tengono a precisare che non si tratta di un nuovo modello. La Model 3 è stata aggiornata secondo le esigenze e i desideri dei clienti Tesla che ne posseggono una per restare sulla cresta dell'onda. In effetti, in oltre sei anni di commercializzazione, la Model 3 è risultata la best-seller tesla con oltre due milioni di esemplari vendute senza mai subire una modifica. Presentata ufficialmente a fine marzo 2016, la Model 3 è stata fedele a se stessa. Perciò piccoli ritocchi, senza snaturare un modello di successo, aggiornando sicurezza, tecnologia, comfort e raffinatezza.



A primo impatto, la Model 3 sembra sempre la stessa. La carrozzeria presenta linee leggermente più affilate e superfici ottimizzate in termini aerodinamici. Le luci anteriori e posteriori sono state completamente ridisegnate, con i gruppi ottici posteriori integrati al portellone ad azionamento elettrico e quelli anteriori più sottili per agevolare i flussi d'aria. Il frontale perde la caratteristica linea in stile Aston Martin del paraurto anteriore e risulta più piatta e liscia per favorire l'aerodinamica. Model 3 è offerta in due nuovi colori, Rosso Ultra e Grigio Stealth, con un sovrapprezzo di duemila euro, mentre il Blu elettrico è disponibile di serie. Piccole modifiche che contribuiscono però all'incremento dell'efficienza complessiva fino all'8%, garantendo così autonomie di 513 e 629 km, rispettivamente, per Model 3 e Model 3 Long Range.

Nonostante l’aggiornamento estetico, Tesla ha mantenuto salde le caratteristiche che hanno reso la Model 3 così popolare. L’autonomia elevata e l’efficienza rimangono priorità, garantendo lunghe percorrenze tra una ricarica e l'altra. Le prestazioni sportive dovrebbero essere mantenute nonostante le nuove sospensioni siano stata pensate per ottimizzare il comfort. Le prive vetture in arrivo dalla Cina saranno disponibili per un test drive di verifica entro fine ottobre, prim'ancora che la vettura venga commercializzata in patria, negli USA.

All’interno della Model 3, il comfort e la tecnologia raggiungono un nuovo livello. L’abitacolo è sempre minimalista, ma offre ora un percepito ancora più premium grazie a inserti in vero alluminio e tessuti di alta qualità. Confermato il grande schermo centrale da 15”4 ancora più luminoso e reattivo, con una cornice più sottile che aumenta la superficie utilizzabile, e il piccolo volante che integra pochi pulsanti sulle razze per gestire l'Autopilot e l'infotainement, a cui si aggiungono quelli degli indicatori di direzione. Spariscono infatti le levette dietro al volante. Anche la leva del cambio non c'è più in favore del sistema Smart Shift che inserisce automaticamente la marcia avanti/indietro se non vi sono ostacoli davanti/dietro la vettura (lo stesso di Model S e Model X). È comunque possibile scegliere la direzione di marcia dal display scorrendo dito sul bordo sinistro nel senso desiderato e, in caso di malfunzionamento dello schermo, c'è una pulsantiera invisibile integrata nella plafoniera vicino alle luci di cortesia. A proposito di luci, quelle ambientali sono ora personalizzabili nel colore. I sedili anteriori possono essere ventilati (a gran richiesta dei clienti Tesla), oltre che riscaldati come tutti gli altri sedili.

Uno dei miglioramenti più significativi riguarda la silenziosità dell’abitacolo. Grazie ai doppi vetri ad isolamento acustico, alle boccole delle sospensioni e ai materiali insonorizzati ottimizzati, il rumore del traffico scompare – promette Tesla – consentendo agli occupanti di godersi un’esperienza di guida tranquilla e piacevole. La nuova console centrale, rivestita in alluminio, offre ampi vani portaoggetti e un doppio caricatore wireless per smartphone. Con una porta di ricarica USB-C anteriore e due posteriori, la connettività è semplice e veloce.

Il suono all’interno della Model 3 è stato portato a nuove vette di qualità con un sistema audio premium progettato da Tesla con 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori per la Long Range. Inoltre, il supporto nativo per Spotify, Apple Music e Tidal garantisce un’esperienza di intrattenimento senza precedenti. La nuova Model 3 offre adesso una capacità cellulare migliorata del 50%, con una copertura Wi-Fi raddoppiata e funzionalità Wi-Fi dual-band. Gli aggiornamenti software OTA (online, Over The Air) possono così essere effettuati ancora più velocemente.

Infine la sicurezza, un must per Elon Musk e per il suo team. La nuova Model 3 adotta un nuovo sistema di contenimento dei danni per gli urti laterali (come richiesto dalle più recenti normative statunitensi) per eliminare o mitigare gli effetti di un incidente sulla batteria. Il tutto a prezzi praticamente invariati rispetto al modello uscente: 42.490 per Model 3 e 49.990 euro per la Long Range, prima degli incentivi.