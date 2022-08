Model Y Rear-Wheel Drive, “l’economica” di Tesla è ora disponibile in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva in Europa, e di conseguenza anche in Italia la Tesla Model y Read-Wheel Drive, il SUV “d'entrata” del brand statunitense che viene proposto a poco meno di 50mila euro (49.990 euro). Il modello è quindi ora ordinabile, e Tesla assicura che le consegne saranno effettuate tra dicembre 2022 e febbraio 2023.

Il SUV di Tesla garantisce 455 km di autonomia nel ciclo WLTP, e viene proposto di serie con Autopilot. Sempre compresi nel prezzo anche gli Interni Premium, che prevedono sedili anteriori e posteriori riscaldati, volante riscaldato. Spazio all'audio di alta qualità con il sistema Audio Premium che offre al guidatore e ai passeggeri ben 13 altoparlanti, 1 subwoofer, 2 amplificatori e l'opzione “Suono Immersivo”.

La massima potenza di ricarica della Tesla Model Y Rear-Wheel Drive si attesta a 170 kW e la si può ricaricare negli oltre 9000 stalli sparsi in Europa oltre ovviamente anche utilizzando le colonnine messe a disposizione da altri provider. La capacità di carico, con frunk anteriore e sedili posteriori ribaltabili arriva fino a 2.158 litri, mentre non manca la possibilità di trainare (il gancio però è un optional) fino a 1.600 kgNon manca ovviamente, come per gli altri modelli in gamma, la possibilità di connettersi con l'app Tesla con cui è possibile, ad esempio, da remoto, sbloccare le portiere, accendere il condizionatore e sapere sempre e in qualsiasi momento dove si trova la propria Tesla. Model Y Rear-Wheel Drive si aggiunge quindi ai modelli della gamma già disponibili in Italia, ovvero Model Y All-Wheel Drive - Long Range e Model Y AWD - Performance, che vengono proposte rispettivamente al prezzo di 65.990 e 71.990 euro.