Modelli 730 e Isee in aumento per la corsa alle detrazioni e all’assegno unico

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Aumentano i modelli 730 presentati da lavoratori e pensionati: nella campagna dichiarativa 2022 – stima la Consulta dei Caf – sono arrivati a 20,8 milioni, contando anche quelli inviati con il fai-da-te dai cittadini. I Caf, in particolare, ne hanno gestiti 300mila in più. L’incremento si accompagna alla crescita dei redditi medi – da 19.985 a 21.512 euro – in un anno di ripresa economica, e dipende dalla volontà di monetizzare i bonus in busta paga, oltre che da fattori “tecnici” (come l’aumento dei lavoratori con più certificazioni uniche).

UN PRIMO BILANCIO Loading...

Le spese mediche

Tra i bonus, la detrazione sulle spese mediche è presente nel 68,4% dei modelli di quest’anno, contro il 63,1% delle dichiarazioni 2021, che fotografavano il 2020 “pandemico”. Anche l’importo medio risale da 892 a 1.038 euro. Insomma, sembra riassorbito l’impatto del Covid-19 (che portò al rinvio di molte visite e interventi specialistici) e del debutto dell’obbligo di tracciabilità (che rese indetraibili dal 2020 le visite private pagate in contanti).

Loading...

Mutui prima casa

La detrazione sugli interessi dei mutui prima casa vede stabile il numero dei beneficiari (circa 15 su 100), ma l’importo su cui è calcolata continua a scendere: da 1.023 a 985 euro solo nell’ultimo anno. Un calo che corrisponde a 200 euro di interessi in meno e è che riconducibile alla dinamica dei tassi d’interesse registrata fino al 2021 (con surroghe e rinegoziazioni a condizioni più favorevoli), oltre che alle moratorie sulle rate.

Lo sport dei figli

Altre agevolazioni. Insieme alla fine dei lockdown crescono le spese scolastiche e per attività sportive dei ragazzi. Ancora in calo, invece, quelle universitarie e sugli affitti degli studenti fuori sede. Ormai residuale, infine, la detrazione per gli asili nido, soppiantata dal bonus Inps.

«Svolgiamo un ruolo sociale e siamo un vero e proprio braccio operativo della Pa», commenta Giovanni Angileri, coordinatore Consulta Caf e presidente del Caf Uil. «Perciò – prosegue – chiediamo che le Entrate a livello territoriale possano prevedere la possibilità di uno sportello dedicato all'intermediazione con giorni e orari prefissati».