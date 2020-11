Modelli decisionali nuovi e adatti alla ripartenza dell’Italia di Ilaria Catastini e Stefano Laporta

Ciò che sembra importante e urgente oggi in Italia è un avvio di una riflessione seria su come approcciare, con metodo, un problema che ha dimostrato di “ingessare” il Paese in vari settori – infrastrutture viarie, impiantistica industriale, gestione dei rifiuti – e che rappresenta un nodo che scoraggia gli investimenti nel nostro Paese, e che ha spesso minato la disponibilità “politica” all'erogazione di fondi da parte dell'Europa.

All'Italia (e non solo ad essa) è richiesto, da parte di tutte le plurime e fondamentali componenti dei processi decisionali e dei percorsi realizzativi (istituzioni, forze sociali, imprese, cittadini) uno sforzo di maturità, per superare il trauma rappresentato dall'emergenza Covid e dalle sue conseguenze economiche e sociali: una maturità verso la quale il Paese intero deve essere consapevole di dover tendere.

La ricostruzione del dopoguerra vedeva una società presa dalla fibrillazione di una crescita e di un benessere improvviso, desiderato; c’era la voglia di migliorare le proprie condizioni di vita, le conoscenze, l’emancipazione; la volontà e la determinazione di far

crescere le aziende, i mercati; si re-immaginavano città e si disegnavano nuovi stili e modelli di vita.

Oggi siamo in una condizione diversa; gli effetti della pandemia non si sono esauriti e fatichiamo a capire quanto estesi potranno essere e quali ripercussioni potranno avere. C’è una popolazione ancora disorientata da un cambiamento di vita così enorme, repentino, planetario. Ci sono le imprese che combattono con l’incertezza economica dei

mercati, nazionale e ancor più internazionali.

Oggi, più di ieri, occorre investire in modelli e processi decisionali inclusivi, in cui l’ascolto e la mediazione riducono i rischi dell'incertezza e la partecipazione rinsalda le relazioni tra parti della società che tendono a chiudersi, in un processo molto simile inconsciamente a

quanto avviene tra singoli individui, col distanziamento sociale.

Occorre anche riflettere sul fatto di come le misure di sicurezza relative alla riduzione del rischio pandemia rendano necessario individuare strumenti e soluzioni alternative a quelle tradizionali per articolare il dibattito pubblico in un momento in cui riunioni, assemblee,

manifestazioni sono vietate o altamente sconsigliabili. Lo sviluppo di processi che utilizzino le tecnologie digitali, oggi indispensabili, saranno comunque utili anche quando il Covid-19 sarà un ricordo, perché costituiscono una formula moderna, agile e flessibile in grado di facilitare l’espressione, la mappatura, l'interscambio e l'archiviazione di documenti, pareri, istanze e opinioni.

Il percorso partecipativo, il dibattito pubblico non devono però essere considerati qualcosa di fine a se stesso: lo scopo è arrivare a decisioni partecipate e negoziate, deve esserci un punto di arrivo del processo decisionale, nel rispetto dei tempi, degli interessi in gioco, degli sforzi economici profusi.

Questo lavoro è stato aperto con un riferimento ai costi del non-fare e su questo stesso punto gli autori insistono nel ritornare nelle righe conclusive: l’Italia non può permettersi di proporre opere da finanziare con fondi europei che siano poi oggetto di percorsi di

dibattito pubblico non efficaci nello sviscerare e risolvere le questioni, entro i tempi previsti.

Non tutte le opere sono realizzabili; i progetti sono perfettibili; le localizzazioni possono essere modificate: tutto questo trova in un dibattito pubblico ben svolto un fortissimo alleato allo scopo di individuare la soluzione ottimale, quella che massimizzi i vantaggi e minimizzi i costi e i disagi. Ma il percorso di analisi, valutazione, discussione e infine decisione ha un inizio e deve avere una fine, deve essere condotto in modo chiaro, efficace (in queste pagine si è cercato di offrire qualche spunto per un approccio metodologico), in un arco temporale predefinito, allo scopo di addivenire a decisioni certe, che portino o all’annullamento del progetto o alla sua realizzazione, in tempi altrettanto rapidi.

La pandemia e i suoi effetti deleteri sull’economia e di conseguenza sul benessere dei cittadini, ci impongono uno sforzo di riflessione rapida su questi aspetti, ci obbligano a modificare qualche ingranaggio di un sistema che oggi si inceppa troppo spesso.

L’istituzione e l’avvio dell’attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico rappresentano un momento importante di avvio del percorso di attuazione del Regolamento, che sarà importante far coincidere con la partenza dei progetti per la ricostruzione del Paese.

La ricostruzione post-Covid necessita di approcci culturali coraggiosi, di un laboratorio di progettazione con regole nuove. Nel dibattito che potrà nascere attorno a questa tematica, sarà importante tener presente che la metodologia qui suggerita è qualcosa di relativamente semplice da realizzare anche da punto di vista tecnico, ma che richiede una precisa volontà, cui seguano decisioni urgenti e stabili.

