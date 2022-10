Modelli Isa, voti con calcoli differenziati per il «premiale» e la selezione dei controlli

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova metodologia di valutazione dei risultati Isa ottenuti nei trienni 2019-21 e 2020-22, ai fini dell’analisi della selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, prevista dal decreto Semplificazioni (Dl 73/2022), non stimola l’adeguamento dei ricavi in dichiarazione. A sua volta, il regime premiale, rimasto ancorato anche per l’annualità 2021 ai soliti premi previsti fin dal debutto degli Isa – complice un quadro normativo che ne limita comunque lo spazio applicativo – non spinge il contribuente ad elevare i ricavi in dichiarazione per arrivare al voto minimo richiesto.

È questo il combinato disposto del quadro applicativo in vigore, che va sicuramente accolto con favore per quanto riguarda l’attività di selezione per l’accertamento, ma che – preso da solo – non stimola più di tanto i contribuenti a migliorare il proprio punteggio. Ciò detto, è fondamentale non confondere i piani applicativi per evitare errori su scelte strategiche.

I voti per la selezione

L’articolo 24 del Dl 73, prevede che, ai soli fini dell’analisi della selezione dell’accertamento per il periodo d’imposta 2021, il punteggio Isa sarà pari al miglior voto ottenuto nel triennio 2019-21, e che, utilizzando le stesse modalità di computo, anche il punteggio Isa relativo al periodo d’imposta 2022 sarà pari al miglior voto derivante dall’applicazione degli indici per il triennio 2020-22.

In altre parole, sempre e solo ai fini della selezione, i punteggi Isa più bassi ottenuti dai contribuenti potranno essere mitigati dal miglior risultato ottenuto in una qualsiasi delle annualità del triennio considerato.

Ricordiamo che, ai fini della selezione per l’attività di accertamento di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017, vengono considerati i voti con punteggio pari o inferiore a 6.