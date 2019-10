Modelli su misura per il lungo periodo di F.C.

Targa Telematics è un’azienda con oltre 20 anni di esperienza che, grazie alla continua innovazione nella telematica applicata all’automotive, sviluppa soluzioni di mobilità intelligente, sfruttando l’interazione tra veicoli connessi, driver e gestori di mobilità pubblici e privati.

«Ci proponiamo ai clienti come partner di lungo periodo, ne analizziamo il modello di business, i processi e l’organizzazione per studiare insieme le migliori soluzioni che portino un valore tangibile, continuo e misurabile», racconta Nicola De Mattia, ceo di Targa Telematics, spiegando la “diversità” che rappresenta l’azienda nel panorama internazionale. «Il nostro è un settore in grande discontinuità e trasformazione, dove le risposte e le soluzioni arrivano, nel nostro caso, da forti competenze nelle piattaforme digitali basate su AI, Big Data analysis e blockchain. Uno dei nostri punti di forza è aver disegnato l’organizzazione e i processi utilizzando metodologie agili, per integrare innovazione e nuove tecnologie all’interno di aziende di grandi e medie dimensioni. Il nostro approccio consiste nello sviluppo, nell’evoluzione e nel miglioramento continuo, attraverso l’analisi degli output e i successivi sprint di sviluppo. Le operation, installazioni e assistenza, e la consulenza su aspetti specifici, come ad esempio il trattamento dati alla luce delle recenti normative, sono parte integrante di questo approccio che valorizza la nostra esperienza sviluppata con migliaia di clienti, applicandola in settori diversi, ma con elementi comuni: noleggio, finanziamento e vendita mezzi di trasporto, aziende di servizi e utilities, assicurazioni e flotte aziendali di qualsiasi dimensione».

«Inoltre - prosegue De Mattia - proponiamo nuove modalità di utilizzo in ambito Smart Mobility, come car sharing, bike sharing e car pooling, con vantaggi quali la riduzione del traffico e dell’inquinamento, l’ottimizzazione della flotta e la pianificazione dell’introduzione di veicoli elettrici in base agli utilizzi specifici. L’impatto ambientale è prioritario per noi e abbiamo già sviluppato tecnologie “electric power ready” per le auto elettriche, la cui complessità è data principalmente da un’efficiente gestione delle batterie e dei cicli di ricarica. Queste tecnologie fanno parte di quell’insieme di innovazioni che porterà in futuro a una nuova generazione di veicoli Case (Connected autonomous ahared electrical), e che ridisegnerà l’utilizzo dei mezzi di trasporto e della Smart Mobility».