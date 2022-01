Modelli, piattaforme e tecnologie in arrivo in casa Stellantis

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nato dalla fusione tra Fca e Psa, il gruppo Stellantis festeggia il primo compleanno. In questi primi dodici mesi di vita Stellantis ha conquistato la quarta piazza nella top-ten dei gruppi automobilistici e ha inserito dodici nuovi modelli nelle file dei suoi quattordici brand. Ovviamente, ha anche definito i piani per la transizione verso la mobilità del futuro. Infatti, stanziando investimenti di oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 ha deliberato nuove piattaforme unitarie per l’autotelaio, i powertrain, i software e l’elettronica. Stellantis prevede tre nuove piattaforme tecnologiche, fondamentali per lo sviluppo di modelli elettrificati e a guida automatizzata. Si tratta di STLA Brain per il controllo vettura, STLA Cockpit per l’interfaccia utente e l’infotainment e STLA Drive, per la guida autonoma. Queste soluzioni sono destinate a interagire con le architetture per le future auto elettriche di ogni taglia con autonomie da 500 a 800 chilometri, battezzate STLA Small, Medium, Large e Frame. Quest’ultima è destinata anche a pick-up e light truck di marchi come Ram. Per quanto riguarda i sistemi di trazione Stellantis utilizzerà tre moduli che uniranno motore, trasmissione e inverter per offrire auto a trazione anteriore, posteriore e integrale. Stellantis presenterà il primo marzo il nuovo piano strategico a lungo termine che dovrebbe anche dare nuovo smalto a Lancia, marchio dato per morto da Marchionne, e contestualmente a presentare (in ritardo per la revisione di progetti nati sotto Fca, nonché dalla pandemia e dalla crisi dei chip) i suv Alfa Romeo Tonale a febbraio e Maserati Grecale in primavera. Quest’ultimo, però, non è ancora entrato nella fase di produzione di pre-serie a Cassino, fatto che potrebbe fare slittare il debutto ancora di qualche tempo.