Modelli vincenti in cui il nuovo è sempre figlio dell’esperienza

C’è un ulteriore elemento che rinforza il cambio di paradigma ed è senza dubbio il desiderio di capovolgere i pregiudizi di un intero secolo, a causa dei quali sarebbe corretto affermare che in Italia, se presso le compagini intellettuali non si è mai del tutto formata una mentalità favorevole alla dimensione industriale, se permangono pregiudizi sotto la cenere – e ne vediamo ancora i riflessi quando sui banchi delle librerie giungono volumi ad alto tasso di corrosività –, nemmeno è stata favorita l’acquisizione di una borghesia imprenditoriale a capofila di un processo di maturazione politica. Intendiamoci bene: la borghesia ha svolto fino in fondo il proprio ruolo nell’intero arco del secolo scorso, ma lo ha fatto da dietro le quinte, spesso intimorita dall’opinione pubblica o dallo stesso ceto intellettuale che non ha taciuto l’ostilità nei suoi confronti. Anche in questo caso compiere un viaggio in alcuni tra i brand più affermati del made in Italy potrebbe aver contribuito a valorizzare la presenza di un tessuto produttivo di indubbia qualità in un’epoca in cui i segnali sono di tutt’altra natura. Non solo ci troviamo in un Paese lontano dalla deriva post-industriale, ma addirittura il tessuto di piccole e medie aziende manifatturiere risulta in grado di sorprendere sia per la capacità di fare impresa secondo i requisiti del modello 4.0, sia per la disponibilità a innovare conservando saldi i rapporti ciascuno con la propria tradizione.

Un dato che trapela con evidenza, per esempio, è la solidità di un modello che, per essere vincente, affonda le radici in un humus in cui il nuovo non può non risultare figlio di un’esperienza pregressa, spesso collegata da motivazioni antropologiche o legami di appartenenza familiare. Trovare la sintesi o il migliore equilibrio tra quel che ciascuna di queste realtà è stata e quel che intende essere nell’immediato futuro (e quindi in che maniera posizionarsi sul mercato) è un elemento che percorre in forma comune la linea lungo la quale si muove la maggior parte delle aziende visitate e in alcuni casi è risultato un vero e proprio motivo identitario.

Ma c’è un altro aspetto che rende ancora più interessante questo viaggio ed è la sorpresa nel constatare che esiste un’Italia produttiva di cui conosciamo i risultati, cioè gli oggetti, il più delle volte perfetti nell’equilibrio tra bellezza e praticità, ma non i luoghi in essi vengono fabbricati. Questa nazione artigiana, che da sempre trova il suo punto di forza nell’esercizio del fare (e del fare bene), vive una propria, autonoma personalità, che però si manifesta soltanto negli aspetti esteriori, negli stadi finali della filiera. Visitare le officine e raccontarle dall’interno è come se avesse colmato una distanza, come se avesse contribuito a farle uscire dal ghetto in cui moralmente il Novecento antindustriale e antiborghese le aveva rinchiuse, restituendo loro una centralità nei destini futuri, non essendo ancora pronto all’orizzonte un modello di sviluppo che ne integri i punti di debolezza o addirittura lo scavalchi in vista di un’alternativa.

La verità è che, in vista di un rilancio economico, non c’è alternativa alla fabbrica, anche se dagli anni in cui è incominciata la fase di deindustrializzazione tutti gli sforzi sono stati indirizzati nella direzione di cercarla, questa dimensione alternativa, complici una serie di illusioni che avevano fatto credere a un superamento dell’idea di fabbrica come motore di un Paese. Il viaggio di Officina Italia non ha mancato sotto questo aspetto. Nessuna delle realtà visitate ha mostrato segni di usura, anzi si è manifestato con grande evidenza il carattere tenace di un sistema produttivo che ha reagito alla crisi del 2008 e sta reagendo a quella consequenziale della post-pandemia a patto che riconosca la validità di avere un progetto o, come spesso si sente dire, profondità e visione. A patto che esca anch’essa dalla cronaca e torni all’epica.