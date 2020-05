Modello 730 entro fine maggio per avere i rimborsi a luglio

È vero che c'è tempo fino al 30 settembre, ma chi presenta il 730 entro la fine del mese di maggio potrà avere l'eventuale rimborso già a luglio. Quello con la Guida al 730 del Sole 24 Ore è diventato ormai un appuntamento tradizionale per operatori professionali e per i contribuenti italiani. Con la novità quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, di poter usufruire di un margine temporale più ampio per la dichiarazione dei redditi 2019, come detto entro la fine del mese di settembre. Nelle 80 pagine del fascicolo tutte le informazioni, a partire dall'utilizzo della precompilata, al regime degli esoneri. Con una sezione specifica su quali sono i redditi da dichiarare e come vanno indicati nel 730: da terreni, da locazioni, da lavoro. La parte del leone spetta come al solito alle voci di spesa che possono essere portate in detraziopne o in deduzione. Il fascicolo sarà in edicola mercoledì 20 maggio a 0,50 euro oltre il prezzo del Sole 24 Ore.