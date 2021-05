Modello Netflix, il direttore finanziario va in outsourcing e on demand

3' di lettura

I suoi fondatori rivendicano convinti come non vi sia, in Italia, una società in grado di offrire alle imprese una soluzione per la gestione della finanza aziendale a 360 gradi completamente in outsourcing.

Nessuna oltre Kalaway, realtà con competenze verticali maturate negli ultimi due anni all'interno da Adm Capital, società di investimento inglese, e confluite in una nuova società (Kalaway per l'appunto) per formare una squadra di professionisti altamente specializzati. Con un'età media al di sotto...