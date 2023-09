Modello Rione Sanità, la criminalità minorile si combatte creando alternative: il patto fra scuola e Terzo settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

La comunità, lo sviluppo del capitale sociale, il ricongiungimento di territori fragili. È da questi concetti che è partita nel 2006 la rigenerazione del Rione Sanità, che in pochi anni si è concretizzata nel rilancio di uno dei quartieri più degradati di Napoli, segnato da un diffuso disagio giovanile e dall’alta densità criminale, comprese bande, paranze e baby gang. Per alcuni aspetti, non molto diverso da Scampia o da altre aree marginali del nostro Paese, come il pure il comune di Caivano, dove, lo stupro di gruppo di due bambine, perpetrato per mesi in un'area abbandonata del Parco Verde, ha spinto il governo ad approvare un decreto legge contro la criminalità minorile. Un pugno di ferro (misure cautelari, daspo urbano, foglio di via) che infiamma il dibattito pubblico.

Rione Sanità, periferia nel centro storico

La differenza tra il Rione Sanità e altre aree urbane degradate sta, per cominciare, nella sua collocazione: è una periferia nel cuore della città. E negli anni è diventato un modello di riqualificazione e inclusione sociale, un esempio di riscatto, grazie al quale è stato possibile affrancare molti giovani da un destino troppo spesso già segnato. Dalle Catacombe alla porta di San Gennaro, in quel “Miglio Sacro” di storia millenaria, la curia, con don Antonio Loffredo, Fondazione con il Sud, Fondazione San Gennaro e una rete di imprese (Ibm, Parmacotto, Poste Italiane, Vodafon, ma anche piccole realtà locali e donatori privati) hanno dato forma, in meno di vent'anni, a esperienze innovative che hanno inciso radicalmente sulla vita del quartiere. Come? «Con la fiducia. Abbiamo costruito opportunità, abbiamo consegnato ai ragazzi le chiavi di spazi di cui avrebbero potuto prendersi cura o in cui avrebbero potuto esprimere le proprie potenzialità, abbiamo scelto la bellezza come strumento di dialogo». Enzo Porzio è fra i fondatori della cooperativa la Paranza, la prima ad attivarsi con progetti di autosviluppo a servizio del Rione Sanità.

Un patto fra scuola e terzo settore

«Abbiamo creduto che fosse possibile restituire splendore ai luoghi di questo quartiere e a chi li abita, focalizzandoci in particolare su progetti educativi. Oggi, grazie a un patto fra 15 associazioni del terzo settore e 4 istituti scolastici, combattiamo la dispersione scolastica e la povertà educativa, accompagnando bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti, ma soprattutto in attività di riscoperta del territorio. Un'esperienza che spesso viene rielaborata con video e racconti - continua Porzio - Per essere ammessi al doposcuola ora c'è una lunga lista d'attesa, ed è la migliore risposta che potesse darci il territorio».

I ragazzi della Paranza diventano guide turistiche

La Paranza ha 62 dipendenti e quasi tutti provengono dal Rione Sanità: la maggior parte ha tra i 22 e i 24 anni. In tanti arrivano dal circuito penale (detenzione domiciliare, affidamento in prova o messa alla prova). «Ci occupiamo di formazione e inclusione lavorativa. I nostri giovani diventano manutentori, baristi, commessi. Frequentano corsi di musica e di teatro. Praticano sport. E tanti fra loro, dopo il recupero delle Catacombe di San Gennaro e quella di San Gaudioso, sono diventati guide turistiche». Porzio fa riferimento a un progetto che ha reso veramente tangibile il cambiamento, un eccezionale intervento di restauro delle aree sotterranee del quartiere, destinate alle antiche sepolture, avviato nel 2006, che ha previsto poi, dopo un periodo di formazione, l’affidamento delle catacombe ai ragazzi del Rione Sanità: nel 2022 i visitatori sono stati 207mila.