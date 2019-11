«Modello smart company, se la Pmi può diventare Netflix» Serve un gioco di squadra tra pubblico e privato per gli investimenti di Roberto Bernabò

A identificarle è l’uso delle tecnologie esponenziali, dall’Intelligenza artificiale alla blockchain, dal 5G alla robotizzazione, che fanno aumentare di 10 volte nell’arco di 4-5 anni la produttività. Ma soprattutto una capitalizzazione per dipendente molto più alta del settore. Ecco cosa fa di un’azienda immersa nella quarta rivoluzione industriale una smart company .

A provare a definirla è una ricerca, con interviste a 350 imprese di tutto il mondo, realizzata dalla Casaleggio Associati e che sarà presentata oggi a Milano alle Officine Macchi. Ad anticiparne i risultati è Davide Casaleggio, uno dei tre soci.

«È smart non solo per l’efficienza della singola tecnologia esponenziale. Quello che davvero cambia è il modello di business. E abbiamo individuato 8 tipologie che sono adottate singolarmente o mixate. La metrica di fondo però è che queste aziende hanno capitalizzazione e revenue per dipendente molto sopra la media. Chi è riuscito a crescere su entrambe ha svoltato. Sono poche al mondo ma stanno tuttora cambiando modello. Penso a Netflix che è partita mandando videocassette a casa mettendo in crisi Blockbuster, poi si è spostata sullo streaming e ha sbaragliato il mercato. Netflix ha revenue pari a 2,2 milioni di dollari per dipendente e capitalizzazione per 11,5 milioni e capitalizzazione in crescita costante perché continua a innovare».

IL MODELLO DEL BUSINESS

Le smart company sono perlopiù aziende giovani, spesso senza asset fisici. Quanto è complesso diventare smart per un’impresa già leader sul mercato? E come si genera una cultura dell’innovazione costante in azienda?

È possibile. Cito Poste italiane: si è trovata davanti a un cambiamento epocale della spedizione delle lettere ma è riuscita a riposizionarsi. Quanto alla cultura passa da due strade: organizzazione e formazione. L’organizzazione nelle grandi aziende è in forte evoluzione, delegando sempre più le scelte anche strategiche a gruppi autonomi interni. Il secondo è la formazione: le persone vanno formate ad accogliere il cambiamento.