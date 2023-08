Modello spagnolo e inglese per il calcio femminile italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’hijab di Nouhaila Benzina, 25 anni, difensore del Marocco, è un gol ai pregiudizi. Ma il Mondiale, che si chiude domani 20 agosto a Sydney con la finale Spagna-Inghilterra, è soprattutto un gol in una porta grande come l’arcobaleno, come il futuro. Perché la Fifa, che ha organizzato la manifestazione, la prima a 32 squadre e da tutto esaurito, ha creduto nell’evento e nell’evento come chiave per rafforzare il calcio femminile.

Ha deciso - con un azzardo calcolato - di vendere separatamente i diritti del Mondiale femminile da quelli della rassegna maschile, faticando a venderli, ma varando un’indipendenza commerciale che ha un valore simbolico e ne avrà uno economico (considerato il successo di audience che ha convinto anche i broadcaster più scettici). Ha scelto di alzare i premi rispetto al passato: dai 30mila dollari per le atlete eliminate ai gironi fino ai 270mila di chi alzerà la coppa (e la maggior parte delle partecipanti non arriva a 30mila dollari di ingaggio annuo); ha varato un contributo alle federazioni (dagli 1,56 milioni per le squadre uscite al primo turno fino ai 4,29 milioni per la Nazionale che vincerà).

Ha stanziato - come fa sapere Valentina Losa, dalla Gde Bertoni di Paderno Dugnano - un budget identico al Mondiale maschile per coppa e medaglie in oro, argento e bronzo, che saranno assegnate, mai successo prima, alle calciatrici, dando mandato all’azienda, leader nel settore dei trofei, di studiare come realizzare nel 2027 la coppa femminile (ora è in ottone dorato) in oro, come quella degli uomini.

Scommessa sul potenziale del calcio al femminile

Tutto questo per la Fifa non è solo scelta d’immagine e questione politica legata soprattutto alla parità dei diritti tra generi, ma anche di interessi della stessa Fifa, che sta scommettendo sul potenziale del calcio femminile (la Fifa Women ha generato entrate per oltre 570 milioni di dollari). Ormai molte aziende hanno bussato alle porte di Zurigo chiedendo di sponsorizzare “solo” il torneo femminile, perché un ragazzo su tre della generazione Z non segue il calcio e quindi allargare la base dei tifosi, con le donne, non ha esclusivamente una valenza sociale, ma anche di mero business.

I segnali sono chiari: Dazn verserà 35 milioni per cinque stagioni alla Liga de Fútbol Femenino per trasmettere il campionato femminile spagnolo, sempre Dazn ha acquisito Ata Football, piattaforma streaming specializzata in competizioni delle donne, l’Asian Football Confederation lancerà nel 2024-25 la Champions League asiatica femminile.