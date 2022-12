Modifiche al Pnrr, non solo l’Italia: l’Ue si prepara alle richieste di una decina di Paesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono una decina i Paesi che finora hanno manifestato più o meno esplicitamente la volontà di apportare cambiamenti ai loro Pnrr. L’opportunità potrebbe essere offerta da RepowerEu, programma lanciato dalla Commissione europea per gli investimenti energetici con l’obiettivo di una Ue autonoma dalla Russia e più sostenibile. A Bruxelles il tema c’è e non è solo italiano.

Le regole e le modifiche in corsa

Il regolamento sul Next Generation Ue non esclude modifiche in corso ai Pnrr dei Paesi membri. Sono tre gli articoli a fare da sponda. L’articolo 21 prevede che il Piano di uno Stato membro possa essere cambiato o perfino resettato se sono sopraggiunte “circostanze oggettive” che rendono necessaria l’iniziativa. Spetta alla Commissione, e successivamente al Consiglio, giudicare se tali circostanze esistano o meno. Di fatto si apre un nuovo negoziato, che per la sua delicatezza, nei corridoi di Palazzo Berlaymont è stato spesso sconsigliato. Ma, d’altra parte, un dato oggettivo c’è: il Next Generation è stato forgiato ben prima della guerra in Ucraina, della crisi energetica e, soprattutto, dell’impennata dei costi delle materie prime.

C’è poi l’articolo 14, secondo il quale i prestiti ex Recovery and Resilience Facility sono erogabili entro il 31 dicembre 2023. Chi non li ha ancora chiesti tutti (come invece è accaduto per l’Italia) può fare domanda per un supplemento. La Spagna, primo Paese a cui sono stati assegnati i finanziamenti dall’Ue, ha già cominciato una trattativa per avere una nuova iniezione di 96 miliardi. Infine ci sono i Paesi che, sulla base dell’articolo 18, si sono visti tagliare i fondi dopo il ricalcolo del Pil previsto dal regolamento Ue. I Paesi dell’Est, innanzitutto, ma anche la Germania, che ha perso circa due miliardi.

Le richieste di Lussemburgo e Portogallo

La questione, a Bruxelles, è ancora sottotraccia ma è destinata a emergere con prepotenza. L’unico Stato ad avere presentato ufficialmente domanda di modifica del suo piano è il Lussemburgo. Il Portogallo, invece, ha avanzato una richiesta che potrebbe essere condivisa anche dall’Italia: posticipare la scadenza finale del 31 dicembre 2026, fattore che per le capitali in ritardo nella messa in campo degli investimenti permetterebbe di poter evitare di perdere parzialmente i fondi.

Italia sotto osservazione

L’Italia, essendo il Paese con il maggior numero di miliardi accordati da Bruxelles, è monitorata con particolare accuratezza non solo da Bruxelles ma anche dai Paesi frugali, sempre sensibili al dispendio di fondi comuni.