Modulo spaziale «Made in Italy»: il piano di Dallara per portare l’Emilia in orbita

«Bisogna lavorare in anticipo se si vuole essere attori e non spettatori della space economy, i tempi decisionali nello spazio sono molto diversi da quelli sul pianeta terra», rimarca Villadei, ingegnere spaziale, collegato da Houston, ricordando che ci sono voluti 23 anni e 100 miliardi di dollari per realizzare la stazione spaziale internazionale, la più grande infrastruttura umana costruita in orbita e la più importante piattaforma di sperimentazione e ricerca scientifica, che presto (per i tempi siderali), ovvero nel 2028, sarà deorbitata per lasciare la scena alla nuova era delle stazioni spaziali di realtà industriali e private.

I progetti privati

Quello di Axiom è il primo progetto privato approvato dalla Nasa: Thales Alenia Space sta costruendo per Axiom i primi due di quattro moduli, che tra il 2024 e il 2025 saranno attaccati alla ISS per poi sganciarsi e diventare una infrastruttura commerciale e residenziale autonoma, quando la ISS sarà deorbitata.

«Ogni modulo è un cilindro radiale di 5-6 metri per 10-12 metri – ricorda Villadei – un volume che non risente della gravità e viene quindi sfruttato per l’intero volume. Due dei quattro segmenti ospiteranno gli astronauti (quattro per modulo) e due serviranno per attività di sperimentazione, ma si sta già pensando a un quinto modulo».

Ed è su questo quinto modulo che Dallara e l’Emilia-Romagna stanno cercando di convogliare le energie del sistema Italia, «ma i tempi per aggiudicarsi il progetto sono strettissimi e occorre una sinergia fortissima tra pubblico e privato», avverte Pontremoli.

Le competenze Made in Italy

Le competenze ci sono: siamo uno dei pochi Paesi al mondo in grado di costruire moduli spaziali, oltre il 40% del volume abitabile dell’attuale Stazione spaziale internazionale è Made in Italy.